Gonza: “Llegamos muy enchufados al final de liga”

Gonza Fernández da instrucciones a sus jugadores Gonzalo Salgado

Gonza Fernández estaba sonriente y satisfecho al final del partido. “Es un premio al trabajo de mucho tiempo. Pasamos por diferentes momentos, como cualquier proceso. Es imposible tener momentos buenos durante toda la temporada, pero llevamos una muy buena racha y el equipo transmite muy buenas sensaciones”. Gonza no se mete presión tras verse en la cima. Mantiene el discurso y el foco en el siguiente partido. “Ahora toca descansar, seguir disfrutando de lo que estamos haciendo, del día a día, y preparar bien el partido del jueves contra el Vilalbés”.

El entrenador del Arosa ensalzó el papel de la afición. “Llevan todo el año ahí, jugando un papel importante. Era un objetivo que teníamos este año, ser fuertes en A Lomba y hacer disfrutar a la gente. Tenemos la mejor afición de la liga. Nos ayudan mucho”.

En lo referente al partido, el entrenador del Arosa dijo que “sabíamos que iba a ser difícil porque el Somozas a nivel defensivo está muy bien ordenado y arriba tiene jugadores que pueden hacer mucho daño, pero concedimos muy poco y tuvimos tres o cuatro bastante claras. Defendimos ese 1-0 y dejamos otra portería a cero, que para nosotros es algo muy importante”.

El entrenador del Arosa no piensa en su máximo rival por el título, e incide en poner el foco en su equipo y tratar de seguir progresando y mejorando. “Cada vez hacemos más cosas, con mayor madurez, y la sensación que me transmite el equipo es lo que más satisfecho me deja. Hay que darle mucho valor a lo que está haciendo este equipo. Tanto nosotros como la afición llegamos muy enchufamos a este final de temporada”.