El Arosa SC respira ilusión

Gonza Fernández confía en que A Lomba se llene para el enfrentamiento ante la UD Somozas, el primero de la nueva semana de tres partidos Gonzalo Salgado

El Arosa SC sigue mirando hacia la primera posición de la tabla clasificatoria. El equipo de Gonza Fernández se encuentra colíder con 53 puntos. El inicio de año de los arlequinados no solo es difícil de mejorar, sino que todos los halagos parecen quedarse cortos para un combinado que lleva sin conocer la derrota desde la pasada jornada número 15.

Ahora, el Arosa vuelve a abrir las puertas de A Lomba para recibir a la Unión Deportiva Somozas, el tercer clasificado con 42 puntos. Los de Stili llegan a Vilagarcía con la intención de romper los impecables números de un Arosa que todavía no conoce la derrota ejerciendo de local.

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Para el encuentro, Gonza Fernández cuenta con las bajas de Torrado, Iñaki y Edgar, pero desde el banquillo mantienen la tranquilidad gracias a la amplitud de la plantilla.

“Estamos muy contentos, nos sentimos fuertes en casa, es el momento de apretar todos juntos y de sentir lo que estamos sintiendo. Es mucho mejor jugar en casa que lejos”, comenta el entrenador del Arosa.

“Tenemos que saborear el momento en el que estamos, queremos seguir manteniendo esta dinámica, estar tanto tiempo sin perder es muy complicado. Sabemos que tenemos que seguir haciendo las cosas bien para ganar partidos, que van a ser difíciles, pero estamos preparados para competir de la mejor manera posible”, insiste Fernández, que remarca lo enchufados que se encuentran todos los jugadores de la plantilla.

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“Estamos solventando bien las lesiones, son parte de la temporada, pero vamos a seguir siendo un equipo competitivo”, remarca. Enfrente estará una UD Somozas que busca volver a la senda de la victoria, además de convertirse en el primer equipo que consiga sumar de tres en A Lomba.

Los de Stili vienen de perder en la pasada jornada, y en el papel de visitantes llevan cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas, así como 14 goles a favor y 16 en contra. Mientras, el Arosa SC es el segundo mejor local de la liga, con siete victorias, cinco empates y cero derrotas, así como 27 goles a favor y 12 en su contra.

“Son un equipo completo, solidario a nivel defensivo y con buenos jugadores arriba, son dinámicos y con buen pie. Si se encuentran cómodos con balón te hacen partidos complicados, en su casa nos costó mucho”, dice Gonza.

“Jugando en casa somos muy fuertes y queremos seguir siendo así. El día a día es buenísimo, se respira ilusión de que llegue cada domingo para poder competir y eso se transmite en el campo”, comenta el técnico.

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El jugador número 12

Los arlequinados siempre juegan en casa. Y es que en todos los campos de la categoría suenan los bombos de la Escuadra Arlequinada, convirtiéndose en el jugador número 12, ese que impulsa al equipo cuando el viento viene en contra.

“Tenemos muchísima ilusión, sabíamos que era un proceso y que iba a ser difícil, yo le doy mucho valor a lo que están haciendo los jugadores. Para mi la palabra es ilusión”, recalca Gonza Fernández.

“Si no nos desviamos y no cambiamos el foco, las cosas van a seguir yendo igual de bien, ese es el secreto de este equipo. Todo el mundo respira esa ilusión que transmitimos y vamos a intentar alargarla lo máximo posible”, dice el entrenador, que espera que las gradas de A Lomba se llenen mañana a las 17:00 horas para llevar al equipo en volandas hacia una nueva victoria ante la UD Somozas.

Los jugadores celebran uno de los goles ante el Viveiro Gonzalo Salgado

“Espero y estoy seguro de que el campo va a estar a rebosar. Durante todos los minutos necesitamos ese apoyo y sabemos que lo vamos a tener. Habrá momentos dónde el rival pueda estar mejor, pero juntos, con la afición, somos mucho más fuertes”, indica Gonza Fernández.

“Creo que como espectador va a ser un partido bonito e interesante dentro de la categoría, tenemos que disfrutarlo juntos porque es un momento para eso”, destaca el técnico.

Con el fin de incentivar que A Lomba esté repleto, el club permite a cada socio retirar de manera gratuita dos entradas a mayores para acudir acompañados al partido ante el Somozas.

“En casa se nota mucho más para los rivales, pero lo que hacen los aficionados cada vez que vamos fuera es digno de vivirlo. Estamos poniendo todo de nuestra parte para que se sientan orgullosos. Hay una fuerte comunión entre equipo y afición y se está notando en los resultados, somos un equipo muy difícil de ganar”, concluye el entrenador del Arosa SC.