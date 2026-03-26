El factor mental sostiene al Arosa en la recta decisiva

La psicóloga del Arosa SC trabaja diariamente con el equipo MONICA VILA

Más allá de los puntos, las estadísticas y las expectativas se esconde un trabajo mucho más profundo, y es que los partidos comienzan mucho antes de que el balón empiece a rodar sobre el césped, pero arranca en un terreno invisible: la mente.

Un partido que el Arosa SC también está ganando desde esta temporada. Tras la llegada de Gonza Fernández al banquillo arlequinado, el técnico apostó, con el apoyo de la directiva, por la incorporación de la psicología deportiva como uno de los soportes principales de un proyecto que apunta cada vez más alto.

En plena racha y peleando de tú a tú al Compostela, el equipo sigue reforzando un aspecto cada vez más determinante en el fútbol moderno. La figura de la psicóloga se convierte en una pieza clave en el staff encabezado por Gonza Fernández, para el que mantener el equilibrio entre la parte mental y física es vital en este tramo final de la temporada.

Un trabajo silencioso que sostiene al equipo cuando más lo necesita. “Gonza siempre trabaja teniendo en cuenta cada una de las decisiones en el plano mental. Es decir, no descontextualiza las decisiones, sino que siempre tiene ese trasfondo de cómo está la situación a nivel emocional, dinámica y gestión”, comenta la psicóloga, que rehúye totalmente el protagonismo.

“Al final, la cabeza es lo que rige cada punto, muchas veces si estableces un punto de exigencia alto, no es quedarte solo en pedir, sino que tienes que dar herramientas o la forma de acceder a ello. Trabajamos mucho en eso, y en que también sepas conocerte lo suficiente para saber cuáles son tus puntos débiles, tus ámbitos de mejora, y cómo aunar eso en el rendimiento deportivo, que es muy complicado”, señala.

La presión sobre el ascenso a Segunda RFEF lleva años siendo la sombra de un Arosa SC al que siempre se le repite que es de otra categoría. Algo que, en el plano mental, genera cierta presión sobre los jugadores.

“Al final hay que cuidar un poco la atmósfera, porque es cierto que de puertas para fuera lo que importa siempre son los resultados, pero tú trabajas en un proceso. Coges un proyecto a principio de temporada y va a haber momentos en los que los resultados acompañen a todo el trabajo que hay detrás, pero también habrá otros en los que no”, recalca la profesional.

“El cuerpo técnico cuida mucho que ellos estén centrados en esa evolución y vayan viendo los pequeños cambios. La presión se gestiona desde ahí, en poner el foco en lo que de verdad es importante y darle el mismo peso a todos los factores. Es complicado, y la autocrítica también es importante, pero desde ambas facetas, no desde el autocastigo”, afirma.

Los malos resultados también tuvieron protagonismo en la presente temporada para los arlequinados, que desde el pasado mes de diciembre experimentaron un cambio muy notorio en los mismo.

“La gestión de la frustración depende mucho de la persona porque no todo vale. Por lo general intento canalizar, mi forma de trabajar nunca es sustituir emociones por otras. Esa reacción instintiva o impulsiva que sale, canalizarla de alguna forma”, insiste le psicóloga.

“Todo tiene una cara A y una B. Yo trabajo en que esa parte no pese tanto, y en potenciar la primera. Un jugador con un carácter explosivo, hay que hacer que esa frustración emane en el campo con más activación y que esa energía se canalice en el rendimiento. Hay jugadores a los que sí les van bien las terapias de respiración, pero mi forma de trabajar con esa frustración pasa por utilizarlo en el campo, canalizándola hacia fuera”, explica.

Complicaciones y tabús

El Arosa SC es el único equipo de la comarca que en esta temporada incorporó a una psicóloga deportiva a sus filas, todo gracias a Gonza Fernández y al apoyo brindado por la directiva. Lo cierto, es que trabajar la parte mental en categorías que no son estrictamente profesionales sigue siendo un factor difícil de cumplir.

“Se empieza a ver en categorías superiores porque también son más conscientes de lo que implica el alto rendimiento y de todas las esferas que están involucradas”, comenta la psicóloga del Arosa SC.

“Venimos de una tradición futbolística que estaba muy arraigada al patriarcado prototipo. Primero se dio el paso con temas nutricionales y ahora se empieza a dar con lo que rige todo el sistema”, afirma.

“Es difícil encontrarlo porque tienes que tener una directiva que esté de acuerdo y un cuerpo técnico que te dé lugar a eso, además de que los jugadores estén predispuestos”, afirma. Aspectos necesarios de gestionar que, en el caso del Arosa, se cuidan mucho en el proceso gracias a la implicación de todos los activos.

La fuerte comunión

Incorporar a esta profesional clínica fue posible también gracias a la implicación de los jugadores, especialmente de los más veteranos. “Yo tuve muchísimo apoyo de los jugadores veteranos y de los capitanes. Dieron ese clima de calma, de naturalidad. Al final, son capitanes que son muy mentores, muy líderes desde la transformación”, dice.

“Ellos creen en valores, no en imposición. Si pasa cualquier cosa, los capitanes son los primeros en poner el foco en eso, entonces se crean unas bases que, si ya son buenas, al contar con el arropo de los más veteranos se agradece todavía más”, explica la psicóloga arlequinada.

“En el fútbol y en todos los deportes pasa que siempre te repites ‘tengo que estar a la altura’, entonces manifestar que hay una lucha contra algo, parece que es una vulnerabilidad, pero cuando eres capaz de romper eso, las cosas empiezan a cambiar”, señala. Un grupo comprometido con mejorar en todos los ámbitos y que rompe con todos los estigmas sobre la salud mental.

“Los hombres tienen una tendencia a mantenerse en un plano mucho más superficial con las emociones, muchas veces hablas con ellos y les cuesta identificar de dónde viene el foco. Pero en cuanto tiras un poco, todo viene mucho más rodado, los pequeños cambios te permiten cambiar el chip mental, y mientras lo haces desmontas muchos tabús”, insiste.

La imposibilidad de separar a la persona del futbolista es otro de los factores en los que el Arosa ha conseguido fortalecerse gracias al lugar que el staff da a la parte mental.

“Darle naturalidad es muy importante. Yo no puedo ir a pecho descubierto y preguntarte sobre las cosas más profundas, es importante que el psicólogo esté en el día a día y aquí es posible gracias a Gonza”, comenta.

Como futbolista, lidiar con el propio ego se convierte en otra de las claves del éxito. “La gente demoniza mucho el ego, pero al final viene de una necesidad, es una forma de protegerte contra ti mismo y contra el resto”, señala.

“Tienes que tener siempre esa confianza en ti mismo, esa autoestima. La primera vez que no juegas te llevas un chasco, pero a veces hay que poner el foco en toda la construcción que hay alrededor, porque todos los compañeros sufren”, dice.

Las lesiones

Si con algo ha aprendido a lidiar el Arosa SC es con las lesiones. Esta temporada, activos como Martín Diz o el propio Tafa Kanteh sufrieron en sus propias carnes lo que es estar apartado del equipo por causas de fuerza mayor.

“Lo primero es el daño que te crea a ti mismo por la propia frustración, y luego algo que les duele mucho es la sensación de ‘no estoy para mi equipo’. Yo no les maquillo la verdad, es una etapa muy difícil, no se lo puedo vender como una maravilla”, explica.

“A partir de esa situación, hay que ver la mejor forma de gestionarlo, y una de las formas es poner el foco en todas las cosas que envuelven a un futbolista. Quizás por la lesión no puedes explorar el trabajo en el campo, pero sí tienes posibilidad de trabajar todas las facetas que te incumben como atleta”, continúa explicando la psicóloga.

“Tienes la posibilidad de explorar la parte de lectura en el campo, la parte de gestión o de toma de decisiones. Puedes estar para el equipo de mil formas y enriquecer tu valor como futbolista con cosas que muchas veces, al estar exclusivamente inmerso en la práctica deportiva no tienes”, remarca.

“Es una etapa dura, pero que, como en la vida, en las malas se demuestra quién eres como persona. Ahí ves todo lo que estás dispuesto a entregar por este deporte. Si lo gestionas bien, vas a salir de ese momento siendo un futbolista mucho más completo”, remarca.

Una gestión que también pasa por el cuerpo técnico. “Gonza es una persona súper volcada con su trabajo, te da todo lo que puedas necesitar y desde el cuerpo técnico trabajamos muchísimo. Al final, Gonza no nos deja caer, es el sustento de todo, y para eso tienes que ser muy fuerte y muy generoso, demuestra lo mucho que vale como persona”, señala.

“El talento jamás va a ser suficiente si no trabajas todas estas cosas. Nunca lo fue. Tú puedes tener habilidades, pero si no hay lucha, si no hay esfuerzo y no lo sabes gestionar, no te sirve de nada”, explica sobre cómo una plantilla talentosa puede acabar en declive.

El final de temporada

Los arlequinados entran en semanas claves para su futuro, especialmente tras ponerse de nuevo como colíderes. “Todos estamos muy centrados porque es algo que también trabajamos mucho durante la temporada. Esto sigue siendo un proceso y quedan muchas cosas por delante. Obviamente el punto en el que estamos ahora es el resultado y los frutos de todo este trabajo, pero el fútbol a veces es un deporte caprichoso, aunque ahora estamos disfrutando”, comenta.

“No nos desvinculamos de la parte humilde y realista, el Compos también está viviendo su proceso. Nos centramos en valorar lo realmente importante, ahora mismo el Arosa es un equipo reconocible, que sabe a lo que juega, un equipo que se sacrifica por mantener una idea en la que todos creemos, y eso es algo muy difícil, porque la individualidad está siempre a disposición del grupo y creo que no hay nada más importante”, destaca.

“Es imposible no considerar esta temporada un triunfo, sobre todo por la comunión con los aficionados, vas a cualquier campo y siempre es casa, y eso ya es más importante que cualquier puesto”, afirma.