El Arosa pierde a Torrado, Iñaki y Edgar para recibir al Somozas

Un inoportuno esguince de tobillo deja al Arosa sin Torrado, un futbolista diferencial Gonzalo Salgado

El Arosa pierde a uno de sus jugadores más determinantes esta temporada para afrontar una semana crucial de tres partidos. Un fuerte esguince de tobillo tendrá inactivo a Carlos Torrado durante algunos días, por lo que está descartado para el duelo del domingo ante el Somozas (17 horas) y también para el del jueves ante el Vilalbés, que será también en A Lomba pero en horario matinal (12 horas).

Torrado se lesionó durante el calentamiento en Elviña antes de enfrentarse el pasado domingo al Montañeros, por lo que Gonza Fernández tuvo que modificar su once inicial dando entrada a Luis Castro. El Arosa cuenta con una plantilla amplia y con alternativas para cubrir su ausencia, tras el fichaje en el mercado invernal de Tomás Susavila una vez que se conoció la lesión de larga duración de Mario García. Pero evidentemente el equipo arlequinado echará de menos la aportación ofensiva del canterano, un fijo para Gonza en sus alineaciones, ya que ha participado en 24 de los 26 partidos, anotando dos goles y repartiendo un total de diez asistencias merced a su extraordinario despliegue físico por la banda derecha.

Gonza tampoco podrá contar el domingo con Edgar no Iñaki, que cumplen sanción por ciclo de cinco tarjetas. Están apercibidos Pacheco, Samu Santos y Rivera, por lo que si ven amarilla se perderán el siguiente encuentro.