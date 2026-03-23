Tapha ve al Arosa campeón

Tapha marca de cerca a Pape en los minutos finales del partido del domingo en Elviña, donde el Arosa logró su sexta victoria seguida a domicilio Juan Acha

La victoria del Arosa el domingo en Elviña ante el Montañeros tuvo como protagonista al central catalán Tapha Kanteh, que se estrenó en liga tras recuperarse de otra grave lesión de rodilla. Siete meses después del percance sufrido en el partido de Copa RFEF ante el Boiro, el defensa saltó al campo en el minuto 83, cuando más atacaban los coruñeses, con la difícil misión de anular al robusto delantero senegalés Pape Gaye. Tapha se mostró seguro y contundente en el juego aéreo, ayudando al equipo a sumar la sexta victoria seguida a domicilio que devuelve al Arosa al coliderato.

"Estoy feliz. Ha sido duro, pero después de muchísimo tiempo ha llegado la recompensa”. Tapha llegó la pasada temporada en el mercado invernal, pero sólo pudo jugar cuatro partidos porque se lesionó. Este verano regresó a un nivel excelso, pero la fortuna volvió a darle la espalda. El enésimo contratiempo de salud no quebró su resiliencia. “Por desgracia tengo experiencia en esto. Cuando ocurre, te cuestionas muchas cosas. Había dos opciones, rendirse o tirar para adelante. Siempre tiro para adelante porque lo que me hace feliz es seguir jugando al fútbol, disfrutar del día a día. Eso hace que tenga fuerza y no piense en lo negativo”.

Lejos de su familia y amigos, el futbolista encontró el apoyo dentro del club para gestionar este largo proceso de recuperación, que va mucho más allá del aspecto físico. El trabajo de la psicóloga del Arosa, Sonia González, fue clave para Tapha. “Me ha ayudado mucho en esto, sobre todo en como gestionarlo. Cuando necesitaba hablar, estaba ahí las 24 horas del día, me ha sujetado porque me encuentro lejos de mi entorno. Tener gente así al lado ayuda mucho”. Tanto, que al catalán le ha cambiado la manera de pensar. “He aprovechado la lesión para desarrollarme personalmente, para saber gestionar esto, y lo reflejaré en otras facetas de mi vida”.

Al final del partido el domingo recibió muchas muestras de afecto. “Todo el mundo estaba contento, el resultado también ayudó. Los compañeros vinieron a abrazarme, el cuerpo técnico también. Me siento muy arropado, también por la afición, de la que he recibido mucho apoyo”.

Confianza absoluta en el equipo

El futbolista tuvo buenas sensaciones en su estreno liguero. “Estábamos fuera de casa con 0-1 y teníamos que defender como fuera. Demostramos en esos malos momentos el buen ambiente que hay en el grupo, es algo que se refleja en el campo”. El jugador está “convencidísimo” de que el Arosa va a ganar la liga, “Haremos todo lo posible para conseguirlo”. La presión recae en el Compostela, que está más obligado por presupuesto, pero Tapha lo ve de otra forma. “La presión se la pone uno mismo, nosotros tenemos el objetivo de ascender y estamos disfrutando del día a día, confío mucho en el equipo”.

La extraordinaria dinámica de resultados del Arosa, que lleva once jornadas sin perder en las que ha sumado 27 puntos de 33 posibles, se explica, según Tapha, en una evolución constante. “Hemos mejorado en ambición. Podemos luchar por algo bonito gracias a todo el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora. Un ejemplo es que llegamos muy bien físicamente a los finales de los partidos, fruto de todo ese trabajo”.

El Arosa afrontará una Semana Santa apasionante, también con tres partidos. Dos seguidos en casa, ante el Somozas y el Vilalbés, que son tercero y cuarto en la tabla, y la visita al campo del Estradense, que pelea por entrar en el play-off. Tapha es optimista. “Todo está marchando sobre ruedas, estamos en buena dinámica y haremos todo lo posible para mantenerla”. Con este nivel de confianza, la dificultad de este ciclo de partidos ante rivales directos, que se completará con la visita del Compostela a A Lomba el 12 de abril, se traslada más bien a los contrincantes del Arosa.