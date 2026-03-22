El Arosa alarga su racha y vuelve a ser colíder

Álex Rey provocó la acción del penalti en Elviña Quintana

El Arosa no falló en A Coruña al imponerse 0-1 al Montañeros con un tempranero gol de penalti de Rivera, por lo que alarga su espectacular racha y regresa al coliderato, empatado a puntos con un Compostela que no pudo ganar en casa al Vilalbés (0-0). El equipo de Gonza Fernández lleva once jornadas sin perder, en la que ha sumado 27 puntos de 33 posibles. En Elviña supo sufrir y defender para sumar su sexta victoria seguida a domicilio en un partido en el que reapareció Tapha, que jugó los últimos minutos, y en el que no pudo actuar Carlos Torrado, que se lesionó en el calentamiento. Su lugar en el once lo ocupó Luis Castro, pasando Tomás Susavila al lateral derecho.

Rivera, que fue el autor del gol de la victoria, en una acción del partido junto a Concheiro Quintana

En una semana de tres partidos, que el Arosa saldó con 7/9 puntos, Gonza volvió a hacer rotaciones. Salió bien el Montañeros al césped de Elviña, buscando profundidad y amplitud por las bandas con el uno contra uno de Delgado y la velocidad de Ogando. Sin embargo, todo se torció para ellos a los ocho minutos de juego, cuando Álex Rey se internó en el área y fue derribado por Iago López. Rivera fue el encargado de ejecutar la pena máxima con pierna izquierda, Marcos adivinó, pero el lanzamiento fue muy ajustado y acabó dentro para poner el 0-1.

Achore en acción durante el partido de esta mañana Quintana

La tuvo poco después el Montañeros con una gran jugada de combinación. Achore descargó a banda para la llegada de Dani Fernández, que puso el centro raso, pero a Juan de Dora le salió demasiado flojo el remate de tacón y no supuso complicaciones para Chema. Los ataques de los locales pasaban por buscar centros laterales, pero no eran capaces de encontrar un rematador dentro del área.

Alrededor de la media hora de juego, el Arosa hizo el amago de crecer en el partido, pero siguió siendo el Montañeros quien dominó la posesión del balón. Eso sí, ninguno de los dos equipos fue capaz de crear ocasiones de peligro y se llegó al tiempo de descanso con 0-1 en el marcador.

La Escuadra Arlequinada en el campo de Elviña Quintana

Tras el paso por vestuarios, a punto estuvo de empatar el Montañeros en la primera acción de la segunda parte. Juan de Dora forzó una falta en la frontal y Delgado fue el encargado de ejecutarla. El disparo del ’10’ morado fue ajustado al palo derecho, pero ahí apareció providencial Chema Leobalde con una parada salvadora.

El equipo de Jairo Arias volvía a ser superior en esos primeros minutos. El Monta se acercó y de nuevo buscó centros que generaron varias acciones a balón parado, aunque no fueron capaces de concretarlas. Ante esta situación, Gonza decidió agitar el árbol en busca de aire fresco y dio entrada a Iñaki Martínez y Gabri Palmás al terreno de juego.

Remeseiro y Álex Delgado Quintana

Refrescó también el Montañeros, que reestructuró sus líneas con los cambios de Otero y Samu Rey por Achore y Longueira, ubicando a Diego Rodríguez de lateral derecho. Los coruñeses seguían generando a balón parado y a punto estuvo de convertir Juan de Dora de cabeza un centro medido desde el córner de Ogando, pero el esférico se marchó rozando el poste. El Montañeros empezó a encerrar al Arosa en su campo y continuó buscando acciones ofensivas por las bandas.

Por su parte, el equipo arlequinado no renunciaba al segundo, pero vivía a base de contragolpes y pelotazos arriba. En una de esas acciones, el balón le llegó a Iñaki, que disparó arriba desde el borde del área en la que fue la primera ocasión visitante de la segunda mitad.

Martín Diz fue el capitán del Arosa en Elviña Quintana

Las intenciones del Arosa para los minutos finales quedaron claras en el 83, cuando Gonza quitó a Javi Rey para dar entrada a otro central como Tapha y cerrar con cinco hombres atrás. Jairo buscó igualar el nivel físico con Pape y atacar así con dos delanteros, pero los visitantes jugaban con el reloj a su favor.

El Montañeros apretó hasta el final y en el descuento reclamó un penalti en un lance aéreo entre Pape y Chema Leobalde que el colegiado saldó con falta del delantero senegalés. Esa fue la última acción de peligro para un Montañeros que se quedó sin premio a una actuación que le había hecho merecedor de más. Un resultado que le aleja del play-off. El Arosa echó el candado y volvió a mostrar su fiabilidad a domicilio, donde lleva pleno de victorias en lo que va de segunda vuelta, cerrando de forma positiva su primera semana de tres partidos. El mano a mano con el Compostela sigue muy emocionante.

Quintana. MontaÃ±eros - Arousa en A Grela EC

Montañeros 0-1 Arosa Montañeros: Marcos Moreno; Achore (Otero, m.65), Longueira (Samu Rey, m.65), Iago, Ogando; Balsa (Ález Suárez, m.71), Carreira; Delgado (Cano, m.71), Dani Fernández (Pape, m.85), Diego Rodríguez; Juan de Dora. ​Arosa: Chema Leobalde; Susavila, Samu, Edgar, Luis Castro; Remeseiro, Javi Villar (Tapha, m.83); Álex Rey, (Iñaki, m.63) Concheiro (Lombao, m.71), Martín Diz (Manu Fernández, m.71); Rivera (Garbi Palmás, m.63). Goles: 0-1, m.10: Rivera, de penalti. ​Árbitro: Carrillo Chekhov. Amonestó a Samu Rey, del Montañeros; a Iñaki, Manu Figueroa, Edgar del Arosa. ​Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 del Grupo 1 de Tercera Federación disputado en el campo de Elviña Grande.

Gonza: “Llegamos muy bien al tramo final de liga”

Gonza Fernández reconoció que su equipo tuvo efectividad e hizo un partido serio para lograr su sexta victoria seguida a domicilio. “Me voy contento con el resultado, por la racha y por el partido que hicimos. Este partido a principio de temporada no lo habríamos ganado, pero ahora tenemos la confianza necesaria seguimos creciendo cono equipo”.

El entrenador del Arosa analizó el desarrollo del partido. “Creo que en la primera parte tuvimos dos o tres transiciones para poder matarlo. Ellos son un equipo que te someten con balón, pero tampoco cuento muchas ocasiones claras por su parte. Defendimos bien los centros laterales y acabamos con tres centrales, creo que en ese aspecto cada vez estamos creciendo”, dijo sobre la defensa del área y el hecho de no encajar.

Gonza habla con el árbitro del partido Quintana

“Llegamos muy bien al tramo final de liga”, insiste el técnico, que no se obsesiona con lo que hace el Compostela en este mano a mano por el primer puesto. “Seguimos centrados en nosotros, llevamos una racha increíble que no es fácil de conseguir. Cada vez somos mejor equipo”. Gonza también hablo del debut liguero de Tapha. “Ya lleva tiempo entrenando con nosotros y nos ayudó en este contexto. Se está notando el fondo de armario que tenemos y esto nos está dando mucho”. El Arosa volvió a marcar por decimoprimera jornada seguida y es el máximo realizador de la categoría con 48 tantos en 26 partidos, por lo que promedia 1,8 goles por encuentro en lo que va de temporada.

El equipo juvenil dilapida en la primera parte sus opciones de puntuar ante el Racing

El Arosa juvenil perdió en el Manuel Jiménez ante el Racing de Santander por 0-3 y se queda a dos puntos de la zona de descenso a falta de cinco jornadas para el final de liga en División de Honor. El partido quedó prácticamente en la primera parte, cuando los cántabros dominaron el juego y golpearon por partida doble por medio de Alejandro Laso. Al Arosa le costó mucho generar peligro en el primer tiempo, en el que se limitó a defender en su campo.

Yeray pelea por el balón con un jugador del Racing de Santander Mónica Ferreirós

En la segunda parte el Arosa mejoró y tuvo más colmillo, sobre todo en los primeros veinte minutos, con ocasiones de Ivo, Marco Antonio y un Xavi que reclamó penalti en una caída en área. Al Arosa le faltó acertar en sus mejores momentos en el partido para meterse en el mismo y en el tramo final fue el Racing, a la contra, el que empezó a amenazar con el tercero. Lo marcó Iván en el 84, por lo que los cántabros se afianzan en la cuarta plaza y el Arosa sigue metido de lleno en la lucha por la permanencia. La próxima semana visitará al Bansander, que es octavo y le aventaja en tres puntos, en Santander.