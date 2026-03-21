El Arosa SC visita al Montañeros con números de líder

El Arosa SC venció por 4-1 al Viveiro en A Lomba Gonzalo Salgado

Se acaban las palabras para definir la impecable racha del Arosa SC de Gonza Fernández. Los arlequinados, todavía con resaca de la victoria por 4-1 en casa ante el Viveiro, piensan ya en su siguiente víctima, el Atlético Coruña Montañeros, equipo al que visitan mañana a las 12:30 horas. Con una dinámica totalmente diferente, el Arosa busca sumar de tres ante un rival que en la primera vuelta empató a uno en su visita a A Lomba.

Los de Gonza Fernández vuelven a ser segundos con 50 puntos, después de que el Compostela ganase por 0-1 en su visita a la UD Barbadás. Aunque la tabla ponga de primeros a los de Secho, lo cierto es que el Arosa SC es el mejor equipo en lo que va de 2026, con unos números muy difíciles de superar.

En esta ocasión, los arlequinados toman de nuevo el papel de visitante, en el que en 13 partidos suman siete victorias, tres empates y tres derrotas, así como 20 goles a favor, siendo así los mejores de la liga, y 17 en contra. Por su parte, el Atlético Coruña Montañeros, ejerciendo de local, lleva cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas en 11 partidos, además de 17 goles a favor y 16 en contra.

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“El equipo está bien, contentos y con ganas de que llegue mañana. Va a ser un partido complicado porque es un equipo que hace muchas cosas bien. Te exigen mucho, son un combinado dinámico y con mucha energía que mezcla jugadores jóvenes con otros más experimentados”, explica Gonza Fernández sobre el próximo rival del Arosa SC.

Ambos cuadros llegan en dinámicas opuestas, y es que el Montañeros viene de perder por 3-2 en la jornada intersemanal en el derbi ante el Atlético Arteixo.

“A estas alturas de la temporada todos los partidos son muy complicados. Estamos en una buena dinámica y podemos afrontar el partido con otras garantías. En la primera vuelta ellos hicieron un buen partido y nosotros queremos corregir e intentar mandar para sacar los tres puntos en Coruña”, recalca el entrenador del cuadro arlequinado.

“Cada vez somos mejor equipo, el proceso era importante y se va viendo el trabajo que hacemos durante la semana, porque cada vez manejamos más registros. Queremos competir como lo estamos haciendo, que los equipos que jueguen contra el Arosa sepan que van a tener un partido difícil porque nosotros estamos en una muy buena dinámica”, insiste Gonza Fernández.

“Ellos tienen gente que aprieta alto y llega mucho al área, normalmente es difícil estar cómodo con balón ante ellos, te exigen mucho a nivel mental y físico”, destaca el entrenador arlequinado sobre el próximo rival a batir.

Gonza: “Cada vez somos mejor equipo, es un orgullo” Más información

Los brillantes números ofensivos colocan al Arosa como el equipo más goleador de la liga, y es que en el partido ante el Viveiro, Álex Rey cumplió su quinta jornada consecutiva anotando, y Gabri Palmás se coloca como cuarto máximo goleador de Tercera RFEF con once tantos.

Así, desde la entidad arlequinada ponen en valor la dificultad de mantener esta buena dinámica durante tanto tiempo, especialmente cuando el final de liga está cada vez más cerca y, por lo tanto, todos los equipos se juegan mucho en cada partido.

Los aficionados más pequeños del Arosa SC animando al equipo Gonzalo Salgado

El Montañeros afronta el partido contra el Arosa en la duodécima posición de la tabla clasificatoria, buscando sumar cuanto antes los puntos necesarios para garantizar la permanencia en Tercera RFEF al menos durante una temporada más. Actualmente cuentan con 13 puntos de ventaja sobre las plazas marcadas en rojo.

“Sabemos que tenemos que hacer las cosas bien para poder ganar partidos, pero estamos contentos porque es el resultado del trabajo que llevamos haciendo toda la temporada. Acabamos una semana muy exigente y el calendario que queda va a ser duro a nivel físico y mental, pero tenemos muchas ganas de competir cada fin de semana”, recalca Gonza Fernández.

A falta de ocho partidos para que se acabe la liga regular, los arlequinados tienen matemáticamente asegurado el play-off, ya que cuentan con 16 puntos de ventaja respecto al sexto clasificado, una posición que actualmente ocupa el CD Estradense con 36, pero los arlequinados están solo a dos del Compostela.