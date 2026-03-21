El Arosa Juvenil se une a la jornada matinal para recibir al Racing de Santander

La última vez que el Arosa Juvenil jugó en casa firmó un empate a uno con el Compostela Mónica Ferreirós

El Arosa Juvenil espera mañana a las 12:00 horas en el Manuel Jiménez al Racing de Santander. Los cántabros se encuentran ahora mismo peleando por colocarse entre los tres primeros clasificados, ocupando el cuarto puesto de la tabla clasificatoria con 38 puntos, mientras que el Arosa Juvenil se coloca décimo con 29 puntos, a dos de ventaja de las plazas de descenso.

Para el enfrentamiento, Perú seguirá sin poder contar con Juan Diego, que sigue fuera de la convocatoria por lesión. “Ellos son un equipo de primer nivel, con uina estructura profesional y, evidentemente, nos van a exigir mucho”, comenta el entrenador arlequinado en la previa del enfrentamiento correspondiente a la vigésimoquinta jornada de la División de Honor Juvenil.

Los arlequinados llevan dos partidos consecutivos empatando, y es que la última vez que sumaron de tres fue en la pasada jornada 22, en la que visitaron al Pontevedra y consiguieron la victoria por un contundente 1-3. Ahora, el equipo dirigido por Perú espera volver a la senda de la victoria como local.

“Estamos en casa y necesitamos sumar, además venimos de terminar con buenas sensaciones ante el Sporting, entonces esperamos mantener esa dinámica con la que acabamos el partido en Gijón”, señala el entrenador del Arosa Juvenil.

Hasta ahora, los arlequinados llevan 30 goles a favor y 39 en contra, mientras que el Racing de Santander suma 34 tantos a su favor y 27 en su contra, así como 11 victorias, cinco empates y ocho derrotas en 24 partidos disputados hasta el momento. Los de Perú, por su parte, llevan siete victorias, ocho empates y nueve derrotas.

“Sumar de tres sería un paso muy importante para lograr el objetivo de la permanencia, sobre todo antes del parón para nosotros sería una buena situación llegar con tres puntos más”, recalca Perú. “Esperamos que sea un partido en el que podamos continuar con la buena dinámica del último partido. Ellos van a intentar tener el control del balón y tendremos que ser lo suficientemente agresivos y capaces de poner la intensidad adecuada”, recalca el entrenador.