Gonza: “Cada vez somos mejor equipo, es un orgullo”

Gonza Fernández en A Lomba Gonzalo Salgado

El trabajo de Gonza Fernández y todo su equipo continúa dando sus frutos. El buen hacer del equipo en A Lomba ante el Viveiro, sobre todo aguantando en los momentos más delicados del partido, ponen al Arosa SC lider de Tercera RFEF con 50 puntos, a uno de ventaja sobre la SD Compostela, que se queda, de momento, segunda con 49.

El Arosa duerme en el liderato Más información

“Hicimos muy buen partido, hubo momentos que tenemos que seguir mejorando, pero van muchas jornadas sin perder, es para estar contentos”, dice Gonza Fernández, que valora el buen trabajo de equipo en los momentos cruciales.

“Merecíamos un partido así. Llevamos mucho tiempo en A Lomba haciendo ocasiones para tener un resultado así. Con el 2-0 le dimos vida a ellos, pero el equipo en las malas cree, y hoy me gustó la ambición de querer ganar por más goles”, recalca el entrenador arlequinado.

“Me mosqueó el gol del Viveiro, tenemos que manejar mejor esos momentos porque a lo mejor en otro partido hace que el resultado no sea como el de hoy. Cada vez somos mejor equipo y llegamos a muy buen nivel”, dice el técnico.

Conscientes de que hoy podían dormir líderes, los vilagarcianos pusieron toda la carne en el asador para aumentar la presión sobre la SD Compostela. “Sabíamos que con la plantilla y la idea que tenemos, generamos muchas ocasiones, no es fácil llevar el número de goles que llevamos. Ahora toca que disfruten y seguir”, dice Gonza Fernández.

“Cada vez crecemos más y tenemos más buenos minutos a un nivel muy alto. Todo son muy buenas noticias en este momento”, insiste el entrenador del Arosa SC.

“Dormir líderes nos hace creer. Es para estar muy orgullosos, pero esto da muchas vueltas y nosotros vamos a ir a por todas”, recalca.