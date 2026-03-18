El Arosa recibe al Viveiro con el objetivo de irse a la cama líder

Rivera celebra su gol ante el Arteixo Gonzalo Salgado

El Arosa SC se enfrenta hoy a las 19:00 horas al Viveiro CF. Un encuentro en el que los de Gonza Fernández buscan volver a la senda de la victoria en A Lomba, aunque sea en un horario poco habitual. Con toda la plantilla a su disposición, el técnico espera un partido de mucho ritmo en el que los locales lleven el peso del juego.

Enfrente estará un Viveiro que busca alejarse lo máximo posible de la zona roja, de la que actualmente está a ocho puntos, y que aterriza en Vilagarcía condicionado por sus numerosas bajas. El combinado de Alberto López solo dispondrá de tres jugadores en el banquillo, ya que por un lado cuenta con las bajas de Esquerdeiro y Lansade por sanción, y de Trasi por lesión.

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"Vamos con mucha motivación para hacer un buen partido a nivel defensivo y ofensivo, es un escenario muy motivante ante la plantilla más en forma de la liga", comenta Alberto López. "Son un equipo muy bien trabajado y con muchas variantes en cada posición, además tienen jugadores determinantes", recalca el técnico del Viveiro CF.

Por su parte, el Arosa quiere seguir recortando distancias al Compostela y volver a sumar de tres tras el empate ante el Arteixo. "No era el resultado que queríamos, pero ahora tenemos otra oportunidad para conseguir lo que queremos. Vamos a buscar volver a ganar en A Lomba", dice Gonza.

"Se va notando que nos acercamos al final, porque todo el mundo da ese punto más, todos los equipos son peligrosos, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro y en hacer las cosas bien para volver a sumar de tres y mantenernos en la parte alta con esta gesta de resultados, que es muy difícil", insiste el entrenador arlequinado.

La dinámica de los arlequinados como locales es encomiable, y es que forman parte del selecto grupo de tres equipos que todavía no conocen la derrota en casa, junto con Somozas y Compostela.

"No nos interesa un partido que sea demasiado abierto, en el que puedan tener situaciones de duelos y provoquen acciones a campo abierto, porque el balón parado es uno de sus puntos fuertes. Tenemos que mandar en el encuentro y vivir mucho en su campo", destaca Gonza.

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A nivel ofensivo, el Arosa es el mejor equipo de la liga con 43 tantos anotados. Ahora, esperan a un rival que como visitante lleva solo 12 goles en contra en 25 jornadas. "Va a ser un partido muy distinto al de Arteixo. Hay que adaptarse y ser mejor que ellos", insiste el técnico.

En lo que respecta al once titular, la amplia plantilla con la que cuenta Gonza Fernández le permitirá realizar algunos cambios con respecto al Arteixo para dosificar las piernas de los jugadores en una semana de tres partidos. "Vamos a sacar un once muy competitivo, queda mucho todavía y nosotros tenemos claro el plan de partido que queremos y a por eso vamos", insiste.

Sobre el próximo rival a batir, el entrenador del Arosa SC hace hincapié en su capacidad de concentración durante los 90 minutos. " Son un equipo que están siempre en los partidos, no se dejan ir y en ningún momento dejan de competir. Tienen muy claro lo que quieren hacer y eso los convierte en un rival peligroso, tenemos que llevar el partido a dónde nosotros queremos", indica Gonza.

La falta de nevera por parte del Viveiro será uno de los condicionantes del partido. "Nosotros tenemos que meterle ritmo al partido, sabemos que tenemos una plantilla larga para afrontar bien los partidos y que ellos vean que tenemos una intensidad alta e incluso se incremente con nuestros cambios", dice Gonza.

"Me espero que llevemos el peso del partido a través del balón, tenemos que instalarnos en campo rival y, a partir de ahí, tomar buenas decisiones", remarca el entrenador del Arosa SC.