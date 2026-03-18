El Arosa duerme en el liderato

Álex Rey estrenó el marcador en A Lomba Gonzalo Salgado

El Arosa SC destrona al Compostela. El equipo de Gonza Fernández venció por 4-1 en A Lomba ante el Viveiro FC gracias a los goles de Álex Rey, que lleva ya cinco partidos consecutivos anotando, Lombao, y un doblete de Palmás, en el que uno de los goles fue asistido por Torrado, quien suma ya 10 asistencias en lo que va de temporada.

Con este resultado, los arlequinados se ponen primeros con 50 puntos, uno por encima de un Compostela que sufrirá hoy la presión de tener que ganar para recuperar una plaza que ahora mismo recae en el dominio arousano.

Álex Rey lleva cinco jornadas consecutivas anotando Gonzalo Salgado

En los primeros minutos, los visitantes buscaban solventar en bloque bajo, esperando el error del Arosa y teniendo dos tiros aislados que no causaron peligro a Chema Leobalde. En una recuperación de balón de Iñaki en el centro del campo, que filtró para que Torrado corriese por la banda, estuvo la primera del Arosa, pero el centro de Torrado se fue desviado.

Con el paso del tiempo, los arlequinados se iban sintiendo más cómodos con balón. Así, tras un saque de puerta, Lombao subió por la banda izquierda, apoyado en Álex Rey, para intentar ganarle la espalda a Diogo, pero el defensa se anticipó para guiar el esférico a las manos de Valentín. Los de Alberto López cerraban espacios a los atacantes, con especial atención a la figura de Álex Rey, a quien cerraban entre tres.

Concheiro disputa un balón en el encuentro Gonzalo Salgado

El Viveiro buscaba acercarse al área mediante acciones a balón parado, la más clara una falta directa de Rolle que acabó tocando en un jugador arlequinado. Como respuesta, Torrado inició otra galopante carrera por la banda, finalizando con un disparo lateral directo a las manos de Valentín.

A los de Gonza Fernández les estaba costando encontrar su mejor versión defensiva, y es que en las pocas llegadas que tenían los visitantes, conseguían encontrar espacio entre centrales. Lombao volvía a tener una ocasión clara para los locales. Tras adueñarse de la banda derecha y ganarle la espalda a Alberto, el 23 erró en la definición y el balón acabó pasando por encima de los palos del Viveiro.

Al ecuador de la primera mitad, los de Alberto López volvían a incomodar a los arlequinados. La insistencia en área del Arosa SC tuvo su recompensa. En un robo de balón de Iñaki Martínez al borde izquierdo del área, el 10 arlequinado puso el centro para que Álex Rey solo tuviera que empujarla ante un Valentín adelantado.

Lombao fue uno de los grandes protagonistas en ataque Gonzalo Salgado

No contento con su gol, Álex Rey volvió a levantar al Municipal da Lomba con un disparo que tocó la escuadra. Valentín impidió el segundo del Arosa, atajando un cabezazo de Iñaki Martínez, que recibió el balón a pase de un certero Álex Rey. El gol dio alas a un Arosa que comenzó a mover el balón a su antojo. Lombao lo volvía a intentar cerca del área pequeña con un disparo que atrapó de nuevo el portero rival.

Gonza pedía calma con el balón a los suyos, mientras los visitantes seguían buscando transiciones largas en las que encontrar un último jugador que rematase a bocajarro, por lo que Henri se situaba en punta de ataque.

En el último minuto del primer tiempo, los arlequinados sufrieron en su área, especialmente con la presión de Henri, y con dos córners consecutivos. A pesar de la insistencia de los de Alberto López, los arlequinados consiguieron mantener el marcador a su favor al descanso con un 1-0 en A Lomba y el equipo local dejando muy buenas sensaciones, a pesar de que los visitantes buscasen adelantarse.

Segunda mitad

El balón volvió a rodar en A Lomba con un cambio en las filas arlequinadas. Gonza Fernández dio descanso a Tomás Susavila para dar paso a Luis Castro. Los arlequinados seguían la misma dinámica que los primeros 45 minutos, buscando profundidad por la banda de Torrado. No tardó en llegar la recompensa para los arlequinados, y es que en menos de un minuto, Lombao acertó con la definición desde la frontal y puso el segundo para los locales.

Los más pequeños animaron al equipo desde las gradas Gonzalo Salgado

Henri trató de aprovechar una salida anticipada de Chema, pero el balón volvió a los pies de los locales. Los de Gonza Fernández no se conformaban con el marcador. Luis Castro montó otra jugada por la banda para poner el balón a Concheiro en el centro del área, pero el disparo del medio tocó en la defensa visitante.

Las gradas se pusieron en pie cuando Tapha Kanteh se levantó del banquillo para calentar por primera vez en toda la temporada. Henri volvió a intentar otro disparo desde el área, pero solo consiguió un córner que no causó peligro a los arlequinados. Gonza volvió a rotar, sacando del césped a Álex Rey y Remeseiro para dar entrada a Palmás y Manu Fernández.

El Viveiro comenzó a coger aire. Un golazo de Rolle, girando el balón a la frontal del área y dejando así a Chema sin opciones, enchufó a los visitantes en el partido. Rolle estuvo muy cerca de empatar el partido, después de recibir el balón a la derecha tras una falta lateral. Torrado y Lombao volvían a asociarse para llegar al área, en una jugada por la que los locales pidieron penalti sobre Lombao, pero en la que el colegiado no señaló nada.

Los jugadores celebran uno de los goles Gonzalo Salgado

Pacheco salvó el empate tras una acción en la que Carlos se quedó muy cerca de llegar al rechace del disparo que atajó Chema. Los visitantes estaban teniendo más presencia en área, pero su falta de precisión jugaba a favor del Arosa SC. Los locales buscaban mantener la calma con balón ante un Viveiro que no paraba de presionar. En busca de efectividad arriba, Gonza cambió a Lombao por Rivera.

Menos de un minuto le bastó al nueve para revolucionar el encuentro cuando mejor estaba el Viveiro. Y es que Rivera filtró un pase para Torrado en la banda, que asistió a un Palmás certero que puso el tercero en A Lomba. El tercer tanto puso todo de cara al Arosa. Tras un mal despeje de la defensa visitante, Palmás aprovechó el rechace para batir a Valentín y firmar su particular doblete.

En los últimos minutos, el Viveiro a penas consiguió crear peligro en el área de Chema, salvo alguna falta aislada en la que los disparos se fueron por encima de los palos. Ahora, el Arosa SC piensa ya en dosificarse para la visita al Atlético Montañeros el domingo.