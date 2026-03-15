Gonza: "Cuando estás bien, hay que sacar más renta. El sabor es agridulce"

Gonza Fernández no acabó nada contento con el resultado esta vez Gonzalo Salgado

Gonza Fernández no estaba contento al final del partido por los altibajos de su equipo. "Creo que tuvimos muchas ocasiones para poder hacer gol. Llegamos mucho al último tercio. Me gustó mucho nuestro inicio de partido, los primeros veinte o veinte y cinco minutos fueron muy buenos. Después ellos ya empezaron a ganar más los segundos balones y en una jugada de esas nos hicieron el gol" analizó. "En la segunda parte tengo una sensación extraña. Metimos el arreón final y es la parte positiva con la que nos tenemos que quedar, pero creo que no teníamos que haber llegado a ese punto".

El entrenador del Arosa considera que "hay que mantener el ritmo de la primera parte, dejamos de estar bien con balón y se hizo el partido más largo". Todo se complicó con el 1-2, pero su equipo no bajó los brazos. "Tuvimos el arreón, pero creo que teníamos que haber matado el partido antes. En todas esas situaciones que tuvimos hay que marcar y ponerse por delante. Cuando estás bien, hay que sacar más renta, por eso el sabor es agridulce".

Preguntado por si su equipo fue de más a menos, comentó que "el equipo acabó bien, en el descanso hablamos de que teníamos que volver a hacer lo del principio del partido, pero no fuimos capaces". Los cambios "nos dieron ese arreón final, pero ya con desorden y acumulando gente cerca de su área". A Gonza no le gustó la locura del tiempo de aumento. "Tras el 2-2 pudimos perder, pero Chema hizo un paradón, creo que tenemos que manejar mejor este tipo de situaciones porque aún quedan muchos partidos como este. En las últimas jornadas estábamos manejando bien los tiempos de partido, pero hoy no fuimos capaces".

El Arosa pasa página porque el miércoles ya hay otra cita en A Lomba. La liga no se detiene. "Sabíamos que iba a ser una semana complicada, pero estamos preparados y toca pensar ya en el Viveiro".