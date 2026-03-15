El Arosa mereció ganar, estuvo cerca de perder y empató en un final loquísimo

El Arosa no pudo ganar al Arteixo, pero sigue invicto en casa y depende de sí mismo para ser campeón Gonzalo Salgado

El Arosa empató ante el Arteixo en su regreso a A Lomba en un partido en el que mereció más por juego y llegadas, pero en el que estuvo muy cerca de perder en una final loquísimo. Álex Rey marcó el 2-2 en el 95, justo después de que Otero perdonase el 1-3, y los coruñeses tuvieron otro mano a mano para ganar en el 97, pero el portero Chema volvió a ser decisivo.

El Arosa jugó una gran primera media hora, pero no le sirvió para irse en ventaja al descanso (1-1). Mediada la segunda parte, pese a su dominio y llegadas, se vio por detrás en el marcador en otra gran acción de Rubo, el mejor visitante. Al final fue asumiendo riesgos y acumulando ocasiones, pero le faltó finura y remate en los últimos metros, hasta que apareció Álex Rey para mantener su idilio con el gol al anotar el cuarto seguido en su cuenta. En el tiempo de aumento el partido pudo girar en cualquier dirección, finalmente hubo tablas.

Los locales encadenan su novena jornada sin perder y se mantienen invictos en casa, pero ceden dos puntos respecto al Compostela, que vuelve a ser líder en solitario. La semana de tres partidos empieza con emociones fuertes en Vilagarcía.

Gonza sauda a Posi antes del partido Gonzalo Salgado

Gonza introdujo novedades en el once, las más llamativas en la línea defensiva con el estreno de la titularidad de Tomás Susavila en el lateral izquierdo, al margen del regreso de Pacheco al centro de la zaga. Martín Diz ocupó la banda izquierda, mientras que Rivera partió desde la derecha, pero dejándole el carril al lateral Torrado. Los locales se armaron por dentro con Manu Fernández, Concheiro y Remeseiro. Su superioridad en esa zona les permitió tener la manija del partido durante su primera media hora, que fue un monólogo local.

El Arosa salió muy enchufado. Tenía ganas de regresar a su estadio, donde no actuaba desde hace 41 días. Empezó con mordiente y determinación. A los veinte segundos ya progresó Rivera por la derecha y puso un balón a la frontal del área que remató desviado Remeseiro llegando en carrera. Al minuto y medio llegó Martín Diz a línea de fondo por la izquierda, pero atrapó su centro Hevia. El Arteixo no tenía tregua. A los tres minutos, el Arosa combinó, moviendo con intención el balón y atacando espacios sin él. Centró abajo Manu y tuvo que intervenir de nuevo Hevia.

Unas 600 personas se dieron cita en las gradas de A Lomba Gonzalo Salgado

Los locales fluían. No encontraban dificultades para progresar en su juego, encontrando a Remeseiro entre líneas, muy solo, a la espalda de Naya y Fabio, los dos medios visitantes. Además, los arlquinados estaban muy activados para presionar y cerrar espacios cada vez que el Arteixo trataba, sin éxito, de salir jugando. Fruto de ello llegó la acción del penalti que supuso el 1-0. A los once minutos. Aller envió un pase comprometido hacia el central Tomé. Presionó Rivera y se llevó el balón dividido. El delantero del Arosa entró en área y fue derribado por el ex del Bergantiños, que protestó mucho la acción. Pena máxima y amarilla para Tomé. Lanzó la pena máxima el propio Rivera en el minuto trece y batió a Hevia, pese a que el portero coruñés llegó a tocar el balón, que fue abajo a su lado derecho. El delantero arlequinado anotó de esa forma su quinto gol en liga.

Rivera celebra su quinto gol en liga Gonzalo Salgado

El partido no cambió después del 1-0. En los primeros veinte minutos el Arteixo no se acercó al área de Chema, mientras el Arosa siguió mandando, dominando y llegando con peligro, al encontrar a sus centrocampistas por dentro entre líneas y llevar el balón por fuera. Torrado, en la derecha, se sacó un gran centro que tocó Diz y casi aprovecha Remeseiro en el veinte. Al minuto siguiente fue Concheiro, con falta en la frontal que le costó la amarilla a Manu Berrocal, el que estuvo cerca del 2-0, pero el balón se perdió por poco. En el 25, en otro cemtro de Torrado estuvo a punto de marcar Palmás, mientras la zaga del Arteixo parecía una cuadrilla de bomberos intentando apagar fuegos por todas partes.

La calidad de Rubo

El partido era un monólogo local. Pero en su primera llegada clara, el Arteixo hizo diana. Superada la media hora. Su futbolista más peligroso, el joven extremo derecho Rubo, atacó el espacio y recibió un buen pase interior de Pablo Naya en una contra. Rubo le ganó la espalda a Susavila y Edgar y definió con mucha calidad en área, con la pierna derecha y de disparo cruzado y arriba. Inapelable.

El 1-1 tras 33 minutos no hacía justicia a los méritos de ambos y el partido volvía a su punto de partida.

Tras el empate el Arteixo mejoró, ganó confianza y se sintió más cómodo para salir de la presión de un Arosa que siguió percutiendo por ambas bandas con Martín Diz y Carlos Torrado, pero ya con menos energía y continuidad, y sin ocasiones hasta el descanso.

Martín Diz fue titular en la banda izquierda de los locales Gonzalo Salgado

Segunda parte

No hubo variaciones en el descanso. Sin embargo a los cinco minutos de la reanudación los visitantes perdieron al central Tomé por lesión. Entró Iván Vázquez, por lo que Aller pasó al centro de la defensa junto a Agulló. Tras el cambio, el Arteixo tuvo una clara ocasión en un balón cruzado, en el que Jota dribló a Pacheco y disparó rozando el poste.

Aunque era el Arosa el que llevaba el peso del juego, dominando y pisando continuamente campo rival, golpeó el Arteixo. Antes del 1-2, Gonza movió su banquillo, dando entrada a Javi Rey, retrasando a Manu Fernández al centro de la defensa, y a Yoel Crespo, que refrescó el ataque por la sector izquierdo. El Arosa se echó hacia arriba, asumiendo riesgos y el Arteixo tuvo la pausa para encontrar el desequilibrio. Movió el balón con calma y lo llevó a Rubo en banda derecha. El joven extremo volvió a demostrar su talento al poner un centro medido a la cabeza de Rojo, que no falló en área pequeña ante Chema en el minuto 63.

El concejal Álvaro Carou acompañó a Manolo Abalo en el palco Gonzalo Salgado

El gol no cambió el triple cambio que tenía preparado el técnico visitante Alejandro Expósito, Posi. Se fueron Pablo Martínez y los dos protagonistas del 1-2, Rubo y Rojo, y entraron Íker Castro, Otero y Melo. El Arosa también usó su segunda ventana para dar entrada a Lombao e Iñaki y refrescar el ataque.

Remeseiro, con un disparo de falta desde la frontal que no cogió puerta, estuvo cerca del 2-2 en el minuto 71. Tres minutos después el Arosa dispuso de otra peligrosa falta también desde el borde del área. Esta vez lanzó Yoel contra la barrera.

Palmás se quedó sin marcar esta vez pese a gozar de una ocasión clarísima Gonzalo Salgado

El Arosa comenzó a poner centros, algunos tras ganar línea de fondo, pero no estuvo fino en la finalización, además los coruñeses defendieron bien su área. Ambos técnicos agotaron sus cambios en el 77. Álex Rey entró en punta en un Arosa que pasó a jugar con dos referencias arriba. Mientras que Moreta entró en los visitantes. El equipo arlequinado tuvo el 2-2 en una ocasión clarísima en el 80. Centró abajó Yoel, el balón, que iba fuerte, superó a Hevia, y a puerta vacía y en área pequeña, Palmás metió el pie y el esférico se perdió por encima del larguero para desesperación de todo el público, que no se lo podía creer.

Al Arteixo se le empezó a hacer muy largo el partido, mientras el Arosa siguió acumulando méritos y llegadas para marcar. Agulló, providencial, despejó otro centro abajo al área de un Torrado incansable. El asedio fue constante. Edgar, de cabeza en una falta lateral, tuvo otra clara en el 89.

Chema fue decisivo con sus intervenciones en el tiempo de aumento Gonzalo Salgado

Un final muy loco

Fueron siete los minutos de prolongación, aunque se llegaría hasta el 99. Lo mejor estaba por llegar. En el 91, el Arteixo desperdició un mano a mano para sentenciar. Otero, en posición correcta, encaró a Chema, que salvó su disparo abajo con el pie. Del posible 3-1 se pasó al 2-2. En el enésimo córner de los locales, en el minuto 95, Álex Rey enganchó con la zurda un balón rechazado en la frontal y lo envió al fondo de la red. Quinto gol en su cuenta. Está de dulce.

Con el Arosa volcado en busca del tanto de la victoria, fue el Arteixo el que tuvo la ocasión para el 2-3 en el 97. Llevó al contra Otero en conducción por dentro, abrió a la derecha y el centro de Íker Castro le llegó en el punto de penalti a Moreta, completamente solo. Controló y remató abajo, pero Chema hizo otro paradón de balonmano, haciéndose grande, y salvó a su equipo. El 2-2 no dejó contento a nadie. El miércoles llega al Viveiro a A Lomba.