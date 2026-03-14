El Arosa juvenil logra un punto de oro en Mareo ante el Sporting de Gijón, 1-1

Yeray jugó de central e hizo un gran partido Mónica Ferreirós

El Arosa juvenil logró un punto de oro en Mareo al empatar 1-1 ante el Sporting de Gijón, tercer clasificado, en un partido en el que dio la cara en todo momento y tuvo un merecido premio con el tanto de cabeza en la segunda parte de Iago Soto. 4

Bajo la lluvia, en el campo número 3 de Mareo, amplio y del hierba sintética, los asturianos llevaron la iniciativa en la primera parte, llegando sobre todo con centros desde la banda izquierda. En una polémica acción en la que el portero visitante Adri Fuentes salió a despejar fuera del área y en la que tocó el balón, el árbitro decretó un penalti que dio ventaja a los locales. Marcó Álvaro Suárez desde los once metros en el minuto 24.

El Arosa ya empezó a mejorar en los minutos que precedieron al descanso y consiguió nivelar el juego en la segunda parte. El equipo de David López "Perú" se fajó sin balón para maniatar al tercer clasificado, con Yeray y Roi muy solventes en el centro de la zaga. Poco a poco se fue desplegando en ataque y tras varios córners encontró su gol en un centro de David Sánchez que cabeceó muy bien el joven juvenil de primer año Iago Soto. Fue en el minuto 71 y de ahí al final el Sporting apretó pero se volvió a encontrar con un rival que supo sufrir. Además el meta Adri se mostró muy seguro en la mejor ocasión local, al detener en dos tiempos un lanzamiento de falta en la frontal.

El Arosa no renunció a buscar el gol del triunfo y tuvo aproximaciones, sobre todo con Marco Antonio en banda izquierda. Al final el empate premió el esfuerzo y la competitividad de los arlequinados (esta tarde de azul), por lo que alcanzan los 29 puntos y siguen una semana más fuera de puestos de descenso.