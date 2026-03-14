Arosa y Arteixo cruzan sus buenas dinámicas en A Lomba

El Arosa, que acumula ocho jornadas invicto en las que ha sumado 20 de 24 puntos posibles, regresa al campo de A Lomba más de un mes después para iniciar una semana de tres partidos Lucía Chazo - Arosa SC

Domingo de fútbol matinal en A Lomba, donde el Arosa recibe al Atlético Arteixo a partir de las 12 horas con el objetivo de mantener el pulso con un Compostela que hoy ganó 3-0 al Alondras en casa. La posibilidad de seguir en el coliderato y mantener el pulso con los santiagueses es un aliciente para la sufrida pero tenaz afición local, que en estas cuatro temporadas en Tercera RFEF sólo ha visto a su equipo líder en una ocasión (en la jornada sexta de la temporada 2022-2023).

Los locales afrontan el primero de los tres partidos que jugarán en ocho días sin bajas, una vez que Álex Rey regresa tras cumplir sanción. La novedad en el último partido en Noia fue la entrada en convocatoria de Tapha, cada vez más cerca de debutar en liga. Gonza habla de la importancia “a nivel mental”, tanto para el jugador como para el equipo, “de que él se vaya viendo con el grupo, al igual que la situación de Dani y Martín”. Y es que el Arosa está recuperando efectivos en el momento más importante de la temporada, por lo que la calidad del día a día incrementa.

El Arteixo llega también su mejor momento de resultados. Cuatro victorias en los últimos cinco partidos, las últimas tres consecutivas ante Barbadás, Vilalbés y Viveiro, permiten al equipo de Alejandro Expósito, “Posi”, dejar de mirar para abajo y meterse en la pelea por el play-off, ya que está a sólo dos puntos del quinto puesto.

Regresa a la convocatoria visitante tras lesión el lateral derecho Moreta y el extremo Melo. Otra cosa es que jueguen de inicio. Son baja Queijeiro, García, Casas y Fer Gordo, por lesión, y Lamas, sancionado. El Arteixo se presenta en A Lomba sin presión, consciente de que le espera un calendario complicado, pero su objetivo es asegurar la permanencia y soñar con el play-off. La baja de Queijeiro es importante para la fluidez en el centro del campo, pero tiene profundidad de plantilla. En el último partido brilló especialmente el extremo sénior de primer año Rubo, muy rápido y con capacidad para el regate.

“El Arteixo está en un buen momento, pero nosotros también”, advierte Gonza. “Es un equipo que va a venir sin miedo, con mucha energía y que transmite esa sensación de peligro en cada jugada. Pero nosotros queremos seguir fuertes en casa, ser fieles al plan de partido y, con el apoyo de la afición, volver a ganar” El Arosa está invicto en casa y empieza una semana de competición que será muy larga para bastantes equipos. “No sé si nos beneficia una semana de tres partidos, pero tenemos garantías para afrontarla de la mejor manera. Además, ahora tenemos a casi todos los efectivos disponibles. Llegamos en un muy buen momento para afrontar una semana tan exigente, no solo a nivel físico, también a nivel mental”.