A Lomba dictará sentencia

El equipo de Gonza Fernández vuelve a A Lomba justo en su mejor momento de resultados de la temporada Mónica Ferreirós

El Arosa se jugará gran parte de sus opciones de ser campeón de Tercera RFEF en A Lomba, donde disputará siete de los once partidos que le restan. El equipo de Gonza Fernández vuelve mañana a su estadio después de 41 días sin pisar el césped vilagarciano. Recibe en horario matinal (12 horas) al Atlético Arteixo en el primero de los dos partidos seguidos que afronta como local en su estadio en cuatro días, ya que el miércoles a las 19 horas se enfrentará al Viveiro.

¿Cómo está el campo? Es la pregunta que se hacen jugadores, técnicos y seguidores después de utilizarlo tan solo en dos partidos en los últimos tres meses. Contra el Gran Peña el pasado 1 de febrero y contra el CJ Cambados en 11 de enero. “El objetivo era preservar el césped de cara a esta parte de la temporada tan importante, veremos como lo encontramos, sabiendo que las condiciones meteorológicas influyen, aunque esperamos que esté bien”, explicó ayer en la rueda de prensa previa al partido el entrenador Gonza Fernández.

El Arosa está invicto como local. En A Lomba ganó seis de sus nueve partidos disputados. Y en A Lomba jugará cuatro de sus próximos cinco encuentros. “Nos apetece mucho volver a nuestro campo. Encontrarnos con nuestra afición en casa y hacer un buen partido para poder ganar. Tenemos un plus motivacional porque en casa nos sentimos cómodos y arropados”, reconoce el técnico, que no puede esconder su sonrisa cuando le recuerdan que su equipo ha sumado 20 de los últimos 24 puntos en juego.

“Lo más importante es la sensación de que estamos haciendo las cosas bien. Cada vez somos un equipo más hecho, más competitivo y que maneja mejor los tiempos de partido a nivel mental. Somos capaces de adaptarnos mejor a los momentos en los que toca sufrir y a nivel futbolístico también seguimos creciendo, con más continuidad en los ataques”.

El Arosa ha pasado de estar a 11 puntos del liderato a verse empatado con el Compostela, que de los últimos 18 puntos en juego sólo sumó 5 y describe una tendencia completamente opuesta a la de los arlequinados. “Yo nunca nos vi descartados para el primer puesto”, dice Gonza. “Para nada, en todo momento fuimos un candidato para estar donde estamos. Todo fue parte de un proceso, ahora quedan once partidos y va a ser igual de difícil, estamos preparados para mantener esta línea”.

El entrenador del Arosa mantiene el foco en su equipo y prefiere no entrar a valorar la crisis de su máximo rival en la lucha por el ascenso directo. Eso sí, reitera lo que lleva diciendo durante todo el curso. “La liga es larga y todos los equipos pasan por momentos buenos y malos. Nosotros estamos centrados en lo nuestro”.

Palmás: "Me hacía falta marcar"

También habló ayer el delantero Gabri Palmás, que en Noia rompió su sequía goleadora de ocho jornadas. El moañés lleva 9 tantos y es el pichichi del equipo, seguido por Iñaki (6). “Me hacía falta marcar”, reconoce. “Estamos en buena dinámica y trataremos de seguir en esta racha. En esta categoría puedes dejarte puntos contra cualquier rival y el Arteixo no va a ser fácil”.

Sporting de Gijón vs Arosa

El equipo juvenil del Arosa madruga hoy para viajar a Gijón, donde a partir de las 16 horas se enfrenta al Sporting en el campo número 3 de las instalaciones de Mareo. Los locales son terceros, ya sin opciones de pelearle el título a Celta y Deportivo, mientras el Arosa llega necesitado pese a su pequeño colchón de cuatro puntos sobre la zona de descenso, ya que hay ocho equipos en ese margen y todo está abierto a falta de 21 puntos en juego.

El Arosa juvenil empató en la última jornada en casa ante el Compostela Mónica Ferreirós

David López “Perú” pierde a Juan Diego, lesionado, y sigue sin poder contar con Lesta, por lo ambas bajas se suman a la de Piñeiro. El técnico echará mano del juvenil B e incluso de un cadete, Xandre, para completar la convocatoria. “El Sporting es un muy buen equipo, sólo con llegar a Mareo y ver las instalaciones y estructura que tienen ya refleja a lo que nos vamos a enfrentar”, reconoce Perú, que habla de “tratar de minimizarlos, aunque es difícil porque aprietan muy bien y muy alto, son profundos y tiene dos extremos de muchísimo nivel”, como demostraron en la primera vuelta en el Manuel Jiménez, cuando se impusieron por 1-2.

En su campo, el Sporting ganó nueve des sus once encuentros. Sólo el Celta (0-2) y el Racing de Santander (0-0) fueron capaces de puntuar hasta la fecha en Mareo.