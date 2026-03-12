Iñaki Martínez: “Tuvimos un punto de inflexión tras perder en Boiro y empatar con el Cambados"

Iñaki Martínez reconoce que el equipo cambió su dinámica en el último mes Gonzalo Salgado

El Arosa SC vive sus horas más dulces tras colocarse colíder con la SD Compostela tras vencer por 0-1 en su visita al Noia CF esta pasada jornada. Los arlequinados recortaron 11 puntos a los compostelanos en el último mes y medio de competición, logrando una hazaña que en el último mes del 2025 parecía imposible.

Los de Gonza Fernández llevan cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas, y no conocen la derrota desde la pasada jornada 15, en la que cayeron por 3-0 en su visita al CD Boiro.

Ahora, los arlequinados hacen frente a una semana clave de tres partidos, empezando este mismo domingo en A Lomba a las 12:00 horas contra el Atlético Arteixo. Un encuentro al que los arlequinados llegan con la moral alta tras la imagen mostrada en el Julio Mato ‘Matito’, en dónde el resultado se quedó corto para los visitantes.

“Estamos muy contentos, fue un empujón para todo el equipo viendo que el Compos había pinchado. Fue una alegría inmensa después de haber estado hace seis semanas a doce puntos”, comenta Iñaki Martínez, uno de los capitanes de la entidad arlequinada.

“Es una hazaña bastante grande porque nadie contaba con que ellos pinchasen, nosotros veníamos en una dinámica positiva pero nadie se esperaba que ellos solo fueran capaces de ganar un partido de los últimos”, comenta.

“Tenemos un equipo que le gusta ir hacia delante y en cualquiera de arriba puede marcar diferencias. En Noia no nos hizo un favor el resultado, tuvimos ocasiones muy claras, pero el resultado fue un poco corto por errores nuestros”, dice Iñaki Martínez. Si bien a inicio de temporada todos daban por campeón de liga al Compostela, ahora está en manos del Arosa SC cambiar las tornas.

“Al principio esperábamos estar peleándole lo más cerca posible, pero se dieron circunstancias que nos hicieron estar más lejos, es verdad que no esperábamos estar ahora empatados a puntos con ellos después de estar a once puntos”, afirma el capitán del Arosa SC tras ser colíderes.

En el último mes y medio el equipo de Gonza Fernández cambió totalmente su dinámica, y es que llevan desde el derbi en Barraña sin conocer la derrota.

“Perder en Boiro , el parón, y empatar en casa con el Cambados fue un punto de inflexión para pensar que las cosas tenían que ir por otro rumbo. Ahora solo empatamos con el Alondras y tenemos que conseguir las máximas victorias seguidas”, afirma Martínez.

Ahora, los arlequinados piensan ya en su próxima víctima, el Atlético Arteixo, que aspira a ser el primer equipo visitante que consiga la victoria en el feudo vilagarciano.

“Es una semana atípica, es complicado porque la carga de minutos es difícil y el cuerpo técnico también tiene que gestionarlo porque son tres partidos en ocho días y hay que quitar peso en las piernas de los jugadores, viene la etapa final de la temporada y tienes que tener a todo el mundo al cien por cien”, recalca Iñaki Martínez.

“El Arteixo es un equipo que no le tiene miedo a nada. Salen a atacar, tienen gente arriba que aprieta bien y con trayectoria a sus espaldas, lo van a poner difícil porque vienen de tres victorias seguidas y eso les da un punto extra. Tienen que pensar que vienen a jugar a A Lomba y que nosotros también estamos muy bien”, señala Martínez.

Felices con la afición

El pilar del Arosa SC continúa siendo su incansable afición, esa que acompaña a los arlequinados allá dónde vayan, como ya se vio en Noia. “Estoy muy contento con la comunión que hay este año entre los jugadores y la afición, la sensación que tenía estos últimos años no fue la misma y ahora nos estamos volviendo a enganchar nosotros con ellos y ellos con nosotros”, comenta el media punta.

“Que vayamos a todos los campos y parezcamos los locales es una alegría. Espero que todos los que puedan vengan a animarnos también el miércoles, aunque sea complicado”, dice.