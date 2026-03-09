El Arosa SC firma su racha más brillante en una semana clave

Rivera controla un balón ante el Noia Lucía Chazo

El Arosa SC sigue de celebración tras la victoria en Noia. Y es que si hace un mes parecía improbable acercarse al líder, el equipo de Gonza Fernández convirtió en posible lo imposible, poniéndose ahora mismo segundo con 46 puntos, los mismos que el líder Compostela, que perdió en su visita al filial del CD Lugo.

“Hay que ir con los pies en la tierra, el fútbol da muchas vueltas, ahora les tocó a ellos pasar la crisis, pero le puede pasar a cualquiera”, comenta Manolo Abalo después de que el Arosa se coloque colíder.

“La liga está muy bonita, pero está muy reñida. Hay que pelearlo porque hay competencia. En Noia las tuvimos de todas las maneras, yo estaba desconfiado por perdonar tantas, pero la verdad que el equipo estuvo sobresaliente”, señala el presidente.

“Ellos sabían que si puntuaban le venía bien por su situación en la tabla y lo intentaron. El resultado fue justo por lo que se vio en el campo, incluso podría haber sido más abultado”, indica Abalo. “Sabía que el Compos iba a sufrir en Lugo, porque son un equipo joven y nosotros allí siempre sufrimos todos los años.

La dinámica del Compostela no era la mejor y así se dio”, recalca Abalo. La suerte en la definición no estuvo del lado de los de Gonza en el Julio Mato, y es que a pesar de ser muy superiores, se tuvieron que conformar con un 0-1. “Si hubiesemos tenido algo más de suerte podríamos haber ganado incluso por 0-3 o 0-4, pero no se dio así y al final estuvimos sufriendo”, señala Abalo.

Ahora, el Arosa SC piensa ya en su próxima víctima, el Atlético Arteixo, equipo al que se enfrentarán este domingo a las 12:00 horas en A Lomba, en dónde los de Gonza Fernández todavía no conocen la derrota.

El equipo arlequinado también llegó a un acuerdo con el Viveiro para disputar el encuentro semanal que estaba establecido para el 19 de marzo el miércoles 18 a las 19:00 horas, también en el feudo vilagarciano, situación que no ha sentado del todo bien a algunos socios, ya que se trata de un día laborable y que, además, coincide con el horario de UEFA Champions League que enfrenta al FC Barcelona con el New Castle.

“Da igual jugar fuera o en casa, los partidos hay que intentar ser superiores porque cualquiera te puede dar en la cara, hay que pelear con el último como si fuera el primero”, dice Manolo Abalo.

En el papel de local, en 10 partidos disputados en A Lomba hasta el momento, el Arosa SC lleva seis victorias y cuatro empates. Además, forma parte del selecto grupo de tres equipos que todavía no conocen la derrota en casa, junto con la SD Compostela y la UD Somozas.

Asimismo, los de Gonza Fernández son el tercer equipo que más anota en el papel de local, con 21 goles a favor, por detrás de Compostela y Céltiga que suman 23 y 26, respectivamente. Hasta el momento, en A Lomba los rivales solo consiguieron encajar nueve tantos.