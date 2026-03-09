Mi cuenta

El Arosa recibirá el domingo a la mañana (12:00 horas) al Arteixo y el miércoles al Viveiro (19:00 horas)

Los arlequinados enfrentan una semana de tres partidos, dos de ellos en A Lomba

María Caldas
09/03/2026 13:59
El Arosa es colíder tras la victoria en Noia
Tras conseguir la victoria en Noia y ponerse colíder, el Arosa SC piensa ya en su próxima víctima, el Atlético Arteixo, equipo al que se enfrentarán este domingo a las 12:00 horas en A Lomba, en dónde los de Gonza Fernández todavía no conocen la derrota. 

El encuentro ante el Atlético Arteixo será el primero de la maratoniana semana a la que tendrá que hacer frente el equipo arousano, y es que el miércoles volverán a su feudo para enfrentarse al Viveiro a las 19:00 horas.

A pesar de que los encuentros de la jornada 26 están programados para el jueves 19 de marzo, ya que es día festivo, el Arosa SC llegó a un acuerdo con su rival para adelantarlo al miércoles, con el objetivo de tener más descanso de cara al partido del domingo 22 de marzo, en el que tendrán que visitar al Atlético Coruña Montañeros.

“Para tener un poco más de tiempo para recuperar, acordamos con el Viveiro jugar el miércoles por la tarde. Este domingo jugamos a las 12:00 horas, y son dos partidos en casa que sería interesante sacar hacia delante”, comenta Manolo Abalo.

El encuentro del miércoles antes el Viveiro se solapará también con la UEFA Champions League, y es que a las 18:45 horas se disputa el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Newcastle.

