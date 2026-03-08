Gonza: “Estamos en el camino correcto”

Gonza Fernández valoró positivamente el trabajo del equipo en el enfrentamiento ante un rival que necesitaba sumar con urgencia Gonzalo Salgado

Gonza Fernández se mostró muy satisfecho con el trabajo del equipo, que ya no solo depende de si mismo, si no que pisa los talones al gran aspirante al título. “Queda mucho. Estoy contento porque esto es el resultado del trabajo que llevamos haciendo todo el año”, señala el técnico.

Lo cierto, es que el resultado se queda corto para un Arosa que volvió a mostrar su mejor versión ofensiva. “Si tengo que ponerle un pero al partido es el resultado. En la primera parte pudimos irnos con un resultado más amplio para no tener hasta el final la sensación de que puede pasar algo”, explica.

A pesar de las dificultades, el equipo mostró una enorme madurez, aunque la fortuna no cayera del todo de su lado. “En la segunda parte también tuvimos un par de ocasiones para matar el partido, no lo hicimos pero lo importante es que generamos mucho y a nivel defensivo cada vez concedemos menos. Se está demostrando en los resultados, esta dinámica parece fácil, pero es muy difícil de conseguir”, dice Gonza.

“Estamos creciendo en cuánto a ser un equipo más serio, el rendimiento del equipo es para irse con un resultado más abultado, estamos en el camino correcto”, recalca el entrenador.

“El secreto es la plantilla. Tenemos un fonde de armario buenísimo, tenemos que madurar los partidos e intentar ser mejor que el rival durante los 90 minutos, tenemos jugadores para ello y hay que seguir. Hoy faltó un poco de acierto, porque las ocasiones sí que las tuvimos”, afirma.