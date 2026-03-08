El Arosa asalta el coliderato

Los jugadores celebran el gol de Palmás Lucía Chazo

El Arosa no falló en su visita al Noia CF. Los de Gonza Fernández se tuvieron que conformar con un 0-1 que no refleja lo vivido en el Julio Mato ‘Matito’, ya que los arlequinados pudieron cerrar un marcador mucho más abultado, pero les faltó fortuna en la finalización.

Tras una primera parte en la que fueron ampliamente superiores, ajustaron las líneas defensivas en el segundo tiempo para evitar el empate de un Noia que acabó el encuentro con 10 jugadores. Con esta victoria, el Arosa SC sigue en la segunda plaza de la tabla clasificatoria con 46 puntos, los mismos que la SD Compostela, que perdió en esta jornada contra el filial del Lugo.

La primera ocasión de peligro llegó para el Noia, tras una acción en la que Mario Regueiro se introdujo en el área para filtrar el pase a Fran Allo, que centró y provocó el córner. Los arlequinados reaccionaron con un contragolpe encabezado por Palmás en banda, quien puso el pase para Concheiro, pero el tiro se fue rozando el larguero.

Con el paso de los minutos, el Arosa fue marcando el ritmo del partido, con dos ocasiones claves casi consecutivas. La primera, un centro al que Yoel no llegó por muy poco, y otra también firmada por el propio Crespo, en un disparo desde la frontal del área que atajó Brais.

Poco tardó el Arosa en golpear. En una recuperación de balón de Torrado, que volvió a demostrar su velocidad en banda, puso el esférico a los pies de Palmás, para que este se quedase mano a mano con el portero y poner el primero del partido.

Yoel Crespo fue una de las figuras en ataque Lucía Chazo

Mario Regueiro intentó poner el empate con un control al borde del área que se fue por encima de los palos de Chema. Palmás tuvo a sus pies el 2-0 en una buena jugada colectiva tras una falta directa lanzada por Concheiro, pero en esta ocasión no pudo engañar a un Brais que sacó una mano mágica para frenar la sangría arlequinada.

Palmás buscó asociarse de nuevo con Torrado, pero el lateral tardó en tomar la última decisión para disparar a portería. El equipo de Gonza Fernández se mostraba mucho más atrevido con balón y compacto en los tres cuartos, mientras que el Noia buscaba generar acciones a balón parado para llegar al área de Chema.

De nuevo, Palmás volvía a crear peligro en el área de Brais. El delantero dejó el esférico a Concheiro, que disparó a bocajarro, pero el portero sacó los puños para impedir el segundo del Arosa. Los locales pudieron abrir la lata a su favor con un disparo de falta directa de Fabio.

Una acción en la que Chema salvó al Arosa del empate, ya que el esférico iba directo a cruzar los palos. Los visitantes estaban siendo muy superiores sobre el césped del Julio Mato.

A pesar de que no conseguían romper los esquemas del Arosa, el Noia se iba encontrando más cómodo sobre el verde con el paso de los minutos, mientras los de Gonza estaban perdonando demasiadas ocasiones. Así, el enfrentamiento se fue al descanso con un 0-1 a favor de los arlequinados.

Segundo tiempo

El balón volvió a rodar sobre el verde del Julio Mato ‘Matito’ con cambios en las filas del Noia CF, que buscaba profundidad con la entrada en acción de Juan Barros y Javi Muiño. Los de Bonilla entraron más certeros en la circulación de balón, y es que con la entrada de Muiño consiguieron sumar velocidad en la banda izquierda. Rachu filtró un balón en el área para Fran, pero Luis Castro metió el cuerpo para impedir el remate a puerta.

El Arosa fue muy superior durante la primera mitad Lucía Chazo

Gonza Fernández comenzó a mover el banquillo, dando entrada a Iñaki Martínez y Martín Diz en el lugar de Concheiro y Palmás. A escasos segundos de saltar al césped, Martín Diz firmó la ocasión más clara de peligro del Arosa en la segunda mitad, quedándose mano a mano con Brais, que mandó el balón a córner. Los locales aumentaron su presencia en el área rival, obligando así al Arosa a replegarse atrás y frenar su faceta ofensiva.

A pesar de que cada vez se les complicaba más subir del medio campo, los arlequinados seguían intentándolo. Así, Rivera recibió un balón lateral de Martín Diz para disparar directo a las manos de Brais. Tanto Samu Santos como Edgar tuvieron que mostrar su mejor versión en la segunda mitad, especialmente ante la presión de Barros y Javi Muiño.

El férreo bloque defensivo planteado por el Arosa terminaba por desarmar a un Noia que buscaba obrar el milagro en los minutos finales. Los de Bonilla se quedaron con 10 luego de que Xabi Castiñeiras viese la segunda amarilla por una falta sobre Rivera.

Las buenas noticias para el Arosa llegaron con el debut de Tomás Susavila, que saltó al campo en los minutos finales del partido para estrenarse con la arlequinada. Aún con uno menos, el Noia insistía en la salida de balón, pero los arlequinados se hacían fuertes en el último tercio, además de dominar más el control del balón en la sala de máquinas.

El once titular de los arlequinados en Noia Lucía Chazo

Los de Gonza Fernández mantenían la calma con balón a la espera del pitido final, mientras David Noya salvó el 2-0 tras un centro de Lombao al que si hubiera llegado Martín Diz, solo tendría que empujar. El fondo de armario del Arosa volvió a ser clave en los minutos finales del partido, en los que los locales apretaron más en el área rival.

Asimismo, las buenas noticias para el Arosa SC siguieron también en el banquillo, con la convocatoria de Tapha Kanteh, que regresa después de meses lesionado de la rodilla, a pesar de que todavía no ha podido debutar en temporada oficial con la arlequinada en la presente campaña, como ya lo ha hecho el argentino Tomás Susavila, que demostró tener carácter con y sin balón. Ahora, el Arosa presiona al Compostela al empatar a puntos y llevar cinco jornadas sin perder.