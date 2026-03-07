Gonza Fernández mantiene el foco en mejorar aspectos de su equipo para alargar la dinámica positiva La Región

Gonza Fernández compareció ayer en la sala de prensa de A Lomba en la previa del partido que enfrenta mañana al Arosa con el Noia en el campo Julio Mato. El parón liguero no ha sentado mal al equipo, que está enrachado. “Han sido dos semanas muy buenas, con un ritmo alto de entrenamientos”, en los que Tapha y Dani Sánchez ya han participado. “Están cerca de empezar a ir convocados e iremos viendo si pueden tener algún minuto, hay que ver sus sensaciones y como asimilan las cargas”, explica el entrenador de Oia, que mañana no dispondrá de los delanteros Seijo, operado de una fisura en un dedo del pie, ni Álex Rey, sancionado.

Gonza reconoce que su equipo atraviesa por su mejor momento de la temporada. “Es cierto, lo estamos en cuanto a dinámica, juego y efectivos. Hay que pegar el último arreón”, dice. Aunque también es consciente de que “todavía queda mucho”, ya que aún restan 12 jornadas, un tercio de liga. Se jugarán en apenas dos meses, puesto que habrá dos partidos intersemanales (jueves 19 de marzo y jueves 2 de abril). “Depender de nosotros para ser campeones es importante, pero creo que quedan demasiados partidos como para pensar en un objetivo final”.

Recortar de 11 a sólo 3 puntos la desventaja con el Compostela no parece modificar la hoja de ruta del entrenador arlequinado, que mantiene el mismo discurso de toda la temporada y también el foco en el mismo sitio. “Estamos centrados en lo nuestro. Sabemos que esto es largo y hay buenos y malos momentos para todos. Aún queda muchísimo, miramos para nosotros y no lo que hacen los demás. Lo mejor que estamos haciendo es ir semana a semana, nos está dando resultado. Estamos en nuestro mejor momento y tenemos que aprovecharlo y darle la mayor continuidad posible”.

A por la quinta seguida a domicilio

El Arosa buscará en Noia su quinta victoria seguida a domicilio. Una racha que no está al alcance de ningún otro equipo de la categoría. Gonza no cree casual el gran rendimiento de su equipo como visitante, algo que no sucedía en la primera vuelta. “Es el resultado de un proceso, de lo que llevamos haciendo todo el año. Hemos ido mejorando y corrigiendo aspectos, cada vez somos un equipo más competitivo, que nos adaptamos a los diferentes escenarios y momentos de partido que tocan, también a los rivales, y eso nos hace ser un equipo más completo y más maduro”. En este sentido, el entrenador ha detectado que “somos más conscientes de lo que pasa dentro del campo, controlando las emociones e interpretando lo que necesita el partido”. Algo que pusieron en práctica en la última victoria, en Barbadás.

Mañana en Noia, al Arosa le espera otro rival necesitado y en la parte baja. “Viene en dinámica de derrotas y está luchando por no descender, eso lo hace más peligroso”, advierte Gonza. “Tienen buenos jugadores, con energía. Tenemos que estar juntos, manejar el partido, ver como está el campo y adaptarnos porque para ganar hay que hacer muchas cosas bien”.

El otro Arosa vs Compos

El campo Manuel Jiménez acoge esta tarde el duelo de División de Honor Juvenil entre Arosa y Compostela (16 horas). Partido clave en las aspiraciones de permanencia del equipo que entrena David López “Perú”, que tras ganar en Pontevedra el pasado domingo salió de descenso. Su margen es de sólo 3 puntos sobre el Val Miñor, mientras que aventaja en 4 a los santiagueses, que son antepenúltimos. Por eso el partido de hoy también es muy importante.

El Arosa juvenil pierde a Yeray por sanción para el partido de esta tarde Mónica Ferreirós

Los juveniles arlequinados lo afrontan con la baja de Yeray, sancionado, y varios jugadores que salen de lesión, aunque jugarán de inicio, como David Sánchez o Piñeiro. “Ellos vienen en una situación más delicada que la nuestra. Queremos ganar para dejarlos a 7 puntos, que ya es una distancia importante”, dice Perú, que también se marca el reto “de dejar la portería a cero, algo que nos está costando en los últimos partidos”.

En el duelo de la primera vuelta en Santa Isabel, Compostela y Arosa empataron 2-2, por lo que el golaverage también es importante. Los santiagueses también vienen de ganar, en este caso al Solares Mediano, por lo que están con confianza. Se espera el apoyo de la Escuadra Arlequinada en la grada, puesto que el partido está marcado en rojo en el calendario de los locales, que a continuación tendrán que visitar al Sporting de Gijón y recibir al Racing de Santander.