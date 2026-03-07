Mi cuenta

Diario de Arousa

Arosa

El Arosa Juvenil rasca un punto ‘in extremis’ en el duelo ante el Compostela

Los arlequinados firmaron un 1-1 en el Manuel Jiménez gracias un tanto de Haruto Morita en el último minuto

María Caldas
07/03/2026 20:36
arosa juvenil
Los arlequinados fueron superiores en el segundo tiempo
MONICA VILA
El Arosa Juvenil firmó un empate a uno en el Manuel Jiménez ante la SD Compostela, en un encuentro en el que los de Perú rescataron un punto con un gol en el último minuto de Haruto Morita. Con este resultado los arlequinados ocupan la novena plaza de la tabla clasificatoria con 28 puntos.

Los visitantes plantearon un bloque bajo con un 5-4-1 durante todo el partido, esperando al error de los de Perú para adelantarse. Así llegó el primer tanto del partido, obra de Monterroso. 

En un error de los arlequinados al defender la espalda tras un robo de balón, el compostelano encontró espacios para poner el 0-1 en el Manuel Jiménez. El Arosa Juvenil siguió luchando por conseguir empatar el enfrentamiento antes del descanso, pero la solidez defensiva de los visitantes impedía que pudieran finalizar las jugadas.

arosa juvenil
Los juveniles se colocan novenos
MONICA VILA

A los locales les costaba así mantener la profundidad del juego, y a pesar de mantener la posesión del balón durante la mayor parte del tiempo, la finalización en el último tercio del campo se convertía en todo un reto para los de Perú ante un rival que defendía en un bloque muy consistente. “Nos faltaba amenzar en el último tercio y ser profundos en esa situación”, lamenta el entrenador del cuadro arlequinado.

Segunda mitad

Tras llegar al descanso con el 0-1 en el electrónico del Manuel Jiménez, el SD Compostela Juvenil reforzó todavía más sus líneas defensivas con el objetivo de mantener el resultado a su favor pese a la incesante presión local. 

Perú comenzó a mover el banquillo en busca de piernas frescas que aportasen la profundidad que le costaba encontrar al Arosa. Los locales estaban siendo superiores con balón, pero no encontraban fortuna de cara a portería.

En los minutos finales, en una acción de centro lateral, el balón se quedó suelto para que Haruto Morita pudiese llegar al remate y poner el ansiado 1-1 después de mucho insistir en área rival para sumar un punto.

