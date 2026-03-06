Luis Bonilla: "El Arosa asusta"

El Arosa goleó al Noia en A Lomba en la primera vuelta al marcar cinco goles en apenas media hora en la segunda parte, en una demostración de su caudal ofensivo Mónica Ferreirós

El Arosa visita el domingo (17.30 horas) a un Noia que lucha por mantener la categoría. Nada tiene que ver su trayectoria actual, penúltimo con 17 puntos, con la que trazó el año pasado y le llevó a disputar el play-off. En verano sufrió cambios en la plantilla, por unos problemas económicos que sigue arrastrando, y también en el banquillo, donde Iván Carril decidió no seguir y le sustituyó Alberto Mariano. Pero en diciembre el santiagués cesó en sus funciones y el club recurrió a un viejo conocido, Luis Jiménez Bonilla (05/02/1977, Motril).

El andaluz, que ascendió al Noia a Tercera hace casi una década, asumió el difícil reto de enderezar el rumbo del equipo, Después de siete partidos, saldados con una victoria, dos empates y cuatro derrotas, la situación no ha cambiado demasiado. “Intentamos mejorar la plantilla todo lo que pudimos en Navidad, pero hay dificultad por el tema económico”, explica el entrenador del Noia. Llegaron “chichos jóvenes con mucha ilusión” como Tobías, que regresó, Juan Barros (Alavés B), el exarosista Úbeda y Rodrigo (Estradense). “Estamos en circunstancias difíciles con una plantilla justa, pero la verdad es que entrenan muy bien, mientras dure eso, hay esperanza”, dice.

“Cuando yo llegué el equipo tenía problemas de manejo de los partidos, habían perdido varios en los últimos minutos, eso ahora lo mejoramos porque subimos el ritmo en los entrenos, pero tenemos bastantes problemas con el gol y con lo que encajamos”. La debilidad del Noia en las área la explican sus números. Sólo ha marcado 18 tantos, por los 40 que lleva el Arosa, y ha encajado 37.

Bonilla es un técnico al que le sobre experiencia. Licenciado en INEF, en sus inicios trabajó con su íntimo amigo Óscar Cano en equipos como el Poli Ejido o en la extinta UD Salamanca en Segunda A. Su matrimonio le trajo a Galicia, ya que su mujer es de Noia, por lo que se vio obligado “a rehacer mi vida deportiva”. Empezó echando una mano en la cantera el Noia, hasta que entrenó al primer equipo y llamó la atención del Deportivo, club en el que trabajó en la cantera dos temporadas. Su siguiente destino fue el fútbol italiano, concretamente al primer equipo Udinese, donde fue ayudante de Igor Tudor, Davide Nicola y Luca Gotti. “Aprendí muchísimo, sobre todo con Gotti, un gran entrenador y un gestor de plantilla espectacular”.

Después de la pandemia y tras dos temporadas en Italia, el técnico andaluz regresó y, tras un tiempo sin entrenar, recibió la llamada de la cantera del otro grande del fútbol gallego, el Celta. En Vigo trabajó con el juvenil B y también con el segundo filial, el Gran Peña, con el que fue subcampeón de Tercera hace dos años y disputó el play-off de ascenso, cayendo en la última eliminatoria ante el Salamanca. Tuvo a sus órdenes a Rivera y Samu Santos, “dos muy buenos jugadores”, también a Manu Fernández, “un jugador muy listo”, además conoce muy bien a Yoel Crespo. “El Arosa se reforzó muy bien en enero. Tiene un plantillón. Es un equipo que asusta, no sólo es su once, con los cinco cambian mantienen e incluso mejoran el nivel, por lo que es difícil competir contra equipos así”.

Bonilla pone al Arosa a la altura del Compostela, como también indica ahora la clasificación. “Son dos equipos que marcan diferencia de nivel respecto al resto de la categoría. El Arosa tiene mucho gol y un equipazo. Pero hemos competido bien contra el Alondas y el Vilalbés, que no merecimos perder. Necesitamos encontrar un funcionamiento que nos permita ser más eficaces a nivel defensivo”.

Bonilla, que tiene la baja por sanción de Jose Kanté, cree que el césped del Julio Mato “va a estar bien si no llueve demasiado”. En los visitantes será baja Álex Rey, que estaba en racha tras ver puerta en los últimos tres partidos, puesto que está castigado por ciclo de amarillas.

La clave del partido del domingo para el Noia pasa por “estar muy juntos y no dejarle espacio a los jugadores de ataque del Arosa”, además de “llevar el marcador igualado el máximo tiempo posible”.Bonilla quiere hacer un partido largo. Los tres últimos del penúltimo clasificado se saldaron con derrota y el Noia no consiguió hacer gol en ninguno de ellos. El Arosa, por contra, llega en su mejor momento de la temporada. Acumula siete jornadas sin perder y cuatro victorias seguidas a domicilio. El domingo buscará la quinta para seguir presionando al líder Compostela.