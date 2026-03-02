La diferencia en la tabla entre Compostela y Arosa se queda en sólo tres puntos Nacho Castaño

El Arosa depende de sí mismo para ser campeón de Tercera RFEF. A falta de doce jornadas para el final de liga, que se jugarán en tan solo dos meses porque habrá dos semanas de tres partidos en el calendario, la diferencia entre el líder Compostela y el equipo de Gonza Fernández se ha quedado en tres puntos. Llegó a ser de once a mediados de enero, pero en las últimas cinco jornadas los santiagueses han entrado en crisis, al sumar sólo 5 puntos de 15 posibles, coincidiendo con el buen momento arlequinado (13/15).

Como se preveía a principio de temporada, el título y, por tanto, el ascenso directo van a ser un mano a mano entre las dos mejores plantillas de la liga. En este último tercio de competición el Arosa jugará sólo cinco partidos como visitante. Empezando por la visita el domingo (17.30 horas) al campo del Noia, penúltimo clasificado. Después le quedarán Montañeros, Estradense, Barco y Cambados como desplazamientos, todos ellos exigentes.

En casa, el Arosa jugará siete encuentros. La próxima semana, la primera con tres partidos, tendrá dos consecutivos en A Lomba ante Arteixo y Viveiro. Lo mismo ocurrirá en Semana Santa, también de tres partidos. Dos de ellos serán seguidos en A Lomba, en este caso ante rivales que están en play-off: Somozas y Vilalbés. El 12 de abril el estadio vilagarciano acogerá el Arosa vs Compostela, con el golaverage también en juego tras la victoria santiaguesa por la mínima en la primera vuelta (1-0). Por A Lomba aún deberán pasar en los derbis Boiro y Céltiga en el desenlace de la competición.

El Compostela jugará seis partidos en el Vero Boquete (contra Alondras, Vilalbés, Gran Peña, Arteixo, Montañeros y Estradense) y otros seis a domicilio. El primero este fin de semana en el feudo del filial del Lugo. También visitará Barbadás, Noia, Somozas y Viveiro, al margen del partidazo en Vilagarcía en seis semanas.

Más allá de la pequeña diferencia actual de puntos y de los rivales que les quedan a unos y otros, la liga está abierta por las sensaciones de juego que desprenden los dos favoritos. El Arosa ha ganado confianza y sigue viendo puerta con facilidad. En sus últimos siete partidos, en los que no conoce la derrota, ha marcado 15 goles. Lleva ya 40, por lo que sigue siendo el mejor ataque de la competición. El Compostela no carbura. Sólo marcó cinco en sus últimos cinco encuentros. El sábado en Cambados apenas fue capaz de generar ocasiones y fueron los locales los que gozaron de las mejores para ganar (0-0).

En Santiago hay dudas porque la ventaja se ha esfumado, el Arosa es un perseguidor que impone respeto y planea la sombra de lo sucedido en la segunda vuelta de la temporada pasada, cuando el equipo encalló en febrero y marzo y acabó perdiendo la categoría.

Todo se decidirá en el último tercio de competición. Doce partidos. Un mundo. El equipo de Gonza está donde se le esperaba. Peleando por el título y con un margen amplio sobre el sexto (12 puntos) y sobre el tercero (5 puntos). La presión recae en el Compostela, que está más obligado, mientras en Vilagarcía la ilusión va en aumento. El domingo se espera otra movilización de la afición a Noia en busca de la quinta victoria consecutiva a domicilio.