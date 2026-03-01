El Arosa juvenil se lleva el derbi y sale de descenso

Xavi, que marcó el primer gol del Arosa, pugna por el balón durante el partido da

El Arosa juvenil se reencontró con la victoria seis jornadas después al vencer en el derbi al Pontevedra por 1-3 en el campo Manolo Barreiro 2. Un resultado que saca de descenso al equipo de David López “Perú” y deja a los granates con un pie en Liga Nacional, penúltimos y a once puntos de la zona de salvación en División de Honor. El Arosa golpeó en dos momentos clave de la primera parte, tanto al inicio como al final, lo que le permitió marcharse en ventaja al ecuador y manejar el resultado en el segundo período hasta que sentenció al final.

Sólo iban dos minutos de partido cuando Xavi Durán hizo el 0-1 en una acción individual en banda izquierda. Desbordó con facilidad y marcó con un remate de zurda arriba al que no llegó Gael, Pero los locales reaccionaron bien al tanto visitante, llevando más la iniciativa en el juego y aproximándose al área de Adrián Fuentes, sobre todo con las acciones en banda izquierda de Manu Campos, uno de los cuatro titulares del Pontevedra con pasado arlequinado, junto a Joel Duarte, Grajales y Raúl.

El Pontevedra, sin embargo, tuvo dificultades en el inicio del juego, cometiendo errores que castigó el Arosa con ocasiones claras. La primera fue de Yeray, que se plantó en el mano a mano ante Gael pero llegó un defensa para salvar de forma providencial su disparo. De lo que pudo ser el 0-2 se pasó al 1-1 en una acción de estrategia en un córner. El Pontevedra puso el balón en el borde del área y, tras un remate de un compañero, este le cayó al central Fabián, que marcó en área pequeña y en posición más que dudosa.

Después del 1-1 el juego ya se niveló. El Arosa volvió a tener otra ocasión clara por medio de Ivo, al que habilitó Marco, pero el portero Gael salvó el 1-2. También los granates avisaron en un remate de Nico Oliveira que se perdió pegado al poste. En el 44, de nuevo Ivo por la derecha se plantó delante de Gael, esta vez a pase de Goitia, y marcó para los visitantes. El 1-2 volvía a acercar al triunfo a los arlequinados en una mañana primaveral y con buen ambiente de público en la grada del campo Manolo Barreiro 2.

Juan Diego despeja durante la segunda parte en el Manolo Barreiro da

Jesús Ramos, técnico local, movió ficha en el descanso al dar entrada a Chamadoira, otro ex arosista. Antes de la hora de juego el Pontevedra tuvo una doble ocasión muy clara, pero el meta Adri Fuentes salvó al Arosa por dos veces.

En el segundo período el partido ya decayó. Los visitantes centraron sus esfuerzos en destruir y los locales evidenciaron sus carencias para desorganizar al oponente. Aún así, con el 1-2, todo estaba abierto y se esperaba que apretaran los granates en los últimos minutos, una vez introducidos cambios en ambos bandos. Pero el Arosa se ahorró el sufrimiento final con el 1-3 que fabricó Marco Antonio, uno de los tres titulares de primer año juvenil que introdujo en el once Perú, junto a Iago Soto y Xavi. Marco progresó por banda izquierda en carrera en el 86 y puso un centro abajo que envió al fondo de su portería Adrián al tratar de cortarlo en área pequeña. El 1-3 fue la sentencia.

El Arosa alcanza los 27 puntos, 3 de ventaja sobre el Val Miñor, que está en descenso, cuando aún restan 24 en juego. En la próxima jornada recibirá al Compostela (antepenúltimo con 23) en otro partido clave para los intereses de ambos equipos gallegos, que llegarán con la moral alta tras ganar ayer.