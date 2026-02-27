Mario García pasa por quirófano

Mario García recién operado Cedida

El defensa del Arosa SC Mario García ya pasó por quirófano. Después de sufrir una luxación anterior en su hombro izquierdo en el pasado derbi ante el Céltiga FC, Mario García ya se encuentra operado de dicha lesión.

Lo cierto, es que ya no podrá disputar ningún partido de lo que resta de temporada, dado que ahora tendrá que iniciar un proceso de recuperación para volver lo antes posible al verde. "Moito ánimo e forza na túa recuperación, Mario", dicen desde la entidad arlequinada.

Para suplir la baja de Mario García, el Arosa SC fichó al lateral argentino Tomás Susavila, quien llegó a A Lomba en la fase final de su recuperación, por lo que todavía no ha tenido minutos a las órdenes de Gonza Fernández, pero sí se entrena con el equipo.

Las buenas noticias

Las buenas noticias para el Arosa SC pasan por Tapha Kanteh. El central catalán, tras su dura lesión de rodilla de la que también tuvo que ser operado, ya vuelve a tocar el balón. El defensa se lesionó durante la pretemporada del equipo arlequinado, por lo que en temporada oficial, todavía no ha vestido la arlequinada en la presente campaña.