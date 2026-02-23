Carlos Torrado: “Hacer terapia me ayuda. Me siento seguro y tranquilo”

Carlos Torrado volvió a ser uno de los destacados del Arosa con su gol y asistencia en Barbadás Lucía Chazo - Arosa SC

Carlos Torrado está a punto de igualar el número de minutos que disputó la temporada pasada con el Arosa, cuando aún resta un tercio de competición en Tercera RFEF. El lateral de San Miguel de Deiro es diferencial, como volvió a demostrar en la última victoria en Barbadás, donde dio una asistencia y marcó un gol. Ha recuperado la confianza y la salud mental. “Mi forma de pensar cambió tras todo lo que me pasó tanto en el fútbol como a nivel personal”, explica a la hora de analizar su particular resurgimiento deportivo.

“Pegué un cambio radical, no podía seguir como estaba”. Tras el verano acudió a un psicólogo, que le ayudó a formular nuevos planteamientos. “Hablar las cosas ayuda mucho. Abrí los ojos a otro mundo”. También se apoyó en su familia y en su excompañero de equipo y amigo Álex Comparada. “Me ayudó a cambiar mi estado mental y también muchas cosas de mi vida, lo que me permite ahora estar seguro de mí mismo”. Todo esto se refleja en su rendimiento, que poco tiene que ver con el de la temporada anterior. “Me siento liberado”, dice. “He dejado atrás la frustración del año pasado, en el que entré en un bucle muy negativo e incluso llegó un momento en el que ni quería jugar en A Lomba porque no lo estaba pasando bien”, se sincera.

Incansable y haciendo gala de su fortaleza física en cuanto a potencia, algo que le convierte en difícil de anular por los rivales de esta categoría, el canterano arlequinado estira al equipo de Gonza por la banda derecha en cada partido, convirtiéndose en un auténtico puñal. Unas condiciones que le permitieron debutar hace una década en Tercera División, con sólo 17 años, de la mano de Jorge Otero, y formar parte de la Selección Gallega juvenil. Torrado derribó definitivamente la puerta del primer equipo del Arosa en su primer año sénior, con Rafa Sáez en el banquillo, jugando a un nivel altísimo, lo que le abrió las puertas de Segunda B en el Coruxo, previo paso al filial del Lugo, donde fue campeón de liga en Tercera RFEF y al año siguiente jugó en Segunda Federación.

Torrado se lleva el balón ante Miki VVillar en un Arosa vs Compostela de su primera temporada como sénior en 2019 Gonzalo Salgado

Hace dos temporadas tuvo minutos y mucho protagonismo en Primera RFEF en el Lugo a las órdenes de Munitis, pero un cambio de entrenador le cerró la progresión y acabó la temporada cedido en el Vilalbés. A partir de ahí entró en una espiral negativa a nivel mental, que se prolongó la temporada pasada ya en el Arosa, perdiendo confianza. “Llevé varios palos y bajé la cabeza”. Pero ha logrado darle la vuelta a esa situación con terapia. “Ahora me siento seguro y tranquilo. Si fallo, no pasa nada, lo vuelvo a intentar”.

Su estado de bienestar mental le está permitiendo mostrar sus habilidades en el fútbol. Incluso superando las amarguras que depara la vida y que ponen en riesgo nuestro equilibrio emocional. “Cuando falleció mi padre pensé que iba a ser el declive para mí, pero hablarlo con la terapeuta me ayudó”. De forma que su nivel deportivo no decae y está sacando todo su potencial. “Ahora entro en un campo con la ambición de hacerlo bien, pero entro feliz y sonrío, cosa que antes no me pasaba”. Sin marcarse expectativas ni metas más allá “del siguiente partido, aunque suene a tópico”.

Carlitos Torrado se ha reencontrado consigo mismo. Su sanación tiene un destacado impacto en la buena marcha del equipo. Además de dos goles contabiliza ocho asistencias, por lo que ha tenido participación directa en diez de los cuarenta tantos del Arosa (25 %). “Tenemos un buen grupo y llevamos una buena racha. Sabíamos que pasaríamos por un bache y lo superamos”, explica.

Carlos Torrado ante Anxo en el derbi frente al Céltiga Gonzalo Salgado

El lateral destaca los resultados del equipo en A Lomba, donde sigue invicto esta temporada, y no se obsesiona mirando al Compostela, al contrario, “seguimos pensando en nosotros, en seguir ganando”, más adelante “ya vendrá lo que tenga que venir”. El futbolista está encantado con la afición y destaca el calor que reciben en todos los campos de la categoría. “Se nota mucho su apoyo, que venga toda esa gente y animen como pasó el domingo en Barbadás o en el anterior desplazamiento a Lugo te da un plus, nos hace sentir que jugamos siempre en casa”. El dulce momento arlequinado se toma un respiro por el parón liguero. Lo mejor está aún por llegar.