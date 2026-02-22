Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

“Nos esperamos a un equipo muy rocoso, será complicado”, dice Chema

El Arosa SC visita a las 17:00 horas a la UD Barbadás, último clasificado

María Caldas
22/02/2026 07:45
Chema durante un partido
Chema durante un partido
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Arosa SC visita hoy a las 17:00 horas a la UD Barbadás, en un encuentro en el que los de Gonza Fernández buscan recortar distancias con la SD Compostela, que es líder con 45 puntos, mientras que los arlequinados son segundos con 40. 

“Fue una semana positiva, intentamos corregir errores que cometimos ante el Alondras e incidimos también en las cosas buenas”, comenta Chema Leobalde. 

El Arosa empató la pasada jornada en A Lomba

“Todo lo que se pueda ver desde fuera hay que demostrarlo en el campo”, dice Gonza Fernández

Más información

Tenemos muchas ganas de este partido, va a ser complicado por las dimensiones del campo y la situación del rival, que necesita sumar porque está en la zona baja”, destaca Chema. Lo cierto, es que la UD Barbadás solo consiguió una victoria en 10 partidos disputados hasta ahora en Os Carrís. 

“Nos esperamos a un equipo muy rocoso, va a ser complicado, las dimensiones del campo no son las mismas que en A Lomba y el césped es posible que esté seco. Vamos a tratar de adaptarnos lo antes posible”, comenta el portero del Arosa SC.

En el papel de visitante, el equipo de Gonza Fernández lleva cinco victorias, tres empates y tres derrotas, así como 17 goles a favor y otros 17 en contra. “A pesar de que llevamos muchos goles en contra, estamos bien”, dice Chema.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina