“Nos esperamos a un equipo muy rocoso, será complicado”, dice Chema

Chema durante un partido Cedida

El Arosa SC visita hoy a las 17:00 horas a la UD Barbadás, en un encuentro en el que los de Gonza Fernández buscan recortar distancias con la SD Compostela, que es líder con 45 puntos, mientras que los arlequinados son segundos con 40.

“Fue una semana positiva, intentamos corregir errores que cometimos ante el Alondras e incidimos también en las cosas buenas”, comenta Chema Leobalde.

“Todo lo que se pueda ver desde fuera hay que demostrarlo en el campo”, dice Gonza Fernández Más información

“Tenemos muchas ganas de este partido, va a ser complicado por las dimensiones del campo y la situación del rival, que necesita sumar porque está en la zona baja”, destaca Chema. Lo cierto, es que la UD Barbadás solo consiguió una victoria en 10 partidos disputados hasta ahora en Os Carrís.

“Nos esperamos a un equipo muy rocoso, va a ser complicado, las dimensiones del campo no son las mismas que en A Lomba y el césped es posible que esté seco. Vamos a tratar de adaptarnos lo antes posible”, comenta el portero del Arosa SC.

En el papel de visitante, el equipo de Gonza Fernández lleva cinco victorias, tres empates y tres derrotas, así como 17 goles a favor y otros 17 en contra. “A pesar de que llevamos muchos goles en contra, estamos bien”, dice Chema.