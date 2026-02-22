El Arosa, a la caza del líder

Remeseiro pide falta en una acción en mediocampo La Región

El Arosa no falló en Os Carrís en el campo del colista Barbadás y se impuso 0-2 con tantos de Álex Rey y Carlos Torrado, que repitieron como goleadores por segunda semana seguida, para encadenar una cuarta victoria consecutiva en una jornada redonda para sus intereses, ya que perdió el líder Compostela y el tercer clasificado, el Vilalbés. Los arlequinados aumentan su ventaja en el segundo puesto a cinco puntos y se sitúan a sólo dos de la cima, a la espera de que los santiagueses disputen el sábado su partido pendiente en Burgáns ante el Cambados.

El Arosa tuvo el control del partido en todo momento La Región

El equipo de Gonza hizo valer su pegada, como se preveía en un partido que enfrentaba al equipo que menos anota y más encaja contra el máximo realizador. Hubo que esperar al segundo tiempo para desnivelar la contienda. Carlos Torrado fue un puñal en banda derecha. Asistió a Álex Rey en el primero y volvió a marcar el segundo en acción personal y remate de zurda. Fueron dos zarpazos de calidad, que reflejan a la perfección la diferencia en ese aspecto que existe entre ambos conjuntos.

De inicio, Gonza introdujo novedades en el once para adaptarse al campo de Os Carrís, bastante corto, en el que el balón llega rápido a las áreas y las jugadas de estrategia cobran protagonismo. Javi Rey y Concheiro acompañaron a Remeseiro en la medular, mientras que Rivera formó tridente ofensivo con Álex Rey e Iñaki.

El inicio del partido fue muy loco. Con llegadas a ambas áreas, ocasiones y polémica. Al minuto y medio de partido el Arosa ya pudo marcar en una clara oportunidad. Haciendo daño por la banda derecha con Carlos Torrado, cuyo centro no pudo aprovechar Rivera al llegar algo forzado al remate cuando estaba solo. En la siguiente acción los locales reclamaron penalti. Fue en un balón largo a la espalda de la defensa visitante, en el que Íker disputó con Edgar, que tocó de cabeza el balón. Cuando este le cayó al delantero, ya delante de Chema, el defensa del Arosa cargó con el cuerpo para impedir su remate, por lo que los locales pidieron penalti pero el árbitro no decretó la acción como punible pese al desequilibrio.

La afición del Arosa tomó la grada de Os Carrís La Región

El Barbadás también tuvo otra llegada en esos primeros minutos sin control con un remate de cabeza sin peligro. Fue el Arosa el que estuvo más cerca del gol en el primer tiempo. A los doce minutos volvió a tener una ocasión en un remate de espaldas de Álex Rey en área pequeña a la que respondió atento el portero Borja Atanes, que estaba muy cerca.

Antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de partido, el equipo de Gonza volvió a desplegarse por banda derecha, donde tuvo mucha profundidad, pero faltó rematador en área al pase atrás lanzado desde ese costado. La siguiente del Arosa la tuvo Álex Rey, con un disparo desde la frontal del área al que respondió con una buena parada abajo Borja Atanes. El equipo vilagarciano tuvo bastante sujetado al Barbadás, que apenas le creó nada a balón parado, que era a priori la mayor preocupación visitante.

En un campo cuyas dimensiones condicionan mucho el juego, el Arosa tuvo más posesión y llegadas en el primer tiempo, en el que no asustó pero le sirvió para ir madurando el partido de cara a llevárselo en el segundo. Y exactamente eso fue lo que pasó. Sólo iban 8 minutos de la reanudación cuando el Arosa hizo gala de su espectacular pegada. Una acción por banda derecha de Carlos Torrado, que puso un gran balón cruzado que atacó Álex Rey para marcar con un toque sutil de mucha clase. Por tercera semana consecutiva el vigués no faltaba a su cita con el gol, haciendo bueno el gran pase cruzado desde treinta metros de Torrado y llevando la alegría a la grada de Os Carrís, poblada de seguidores arlequinados.

Luis Castro presiona a Isma en una acción del partido La Región

Gonza, que ya había movido ficha en el descanso con la entrada de Pacheco por Edgar, introdujo a Gabri Palmás y Yoel Crespo para refrescar el ataque, en una clara intención de querer ir a por el segundo. A punto estuvo de hacerlo el Arosa a la hora de juego en un balón a la espalda de la defensa al que llegaba Rivera, pero el meta Atanes, muy atento, salió a despejar desbaratando la oportunidad. El segundo clasificado tenía el partido controlado a la espera de dar otro zarpazo. Y este llegó en el minuto 74 en una gran acción de Carlos Torrado, que está firmando una extraordinaria temporada. El jugador de San Miguel recibió un pase en profundidad, controló el balón en el vértice del área, se lo acomodó y tras un quiebro a un defensa golpeó con dureza con la zurda. Aunque Atanes llegó a tocar el balón no pudo desviar lo suficiente su trayectoria para evitar el 0-2.

Álex Rey volvió a marcar y sigue enrachado La Región

La alegría del campo se trasladó a la grada de nuevo, donde los seguidores veían que estaba vez los tres puntos no se iban a escapar e iban a tener un final sin sobresaltos. Así fue. Gonza hizo debutar al último fichaje, al argentino Tomás Susavila, que entró por Rivera a falta de diez minutos.

El Arosa, muy cómodo, cumplió el objetivo en Barbadás. En un partido sin alardes pero haciendo lo que tocaba y demostrando que es el mejor equipo de la liga a nivel ofensivo. Suma 40 goles enn 22 partidos y está metido de lleno en la pelea por el título, presionando a un Compostela que sigue mostrando debilidad.

La próxima semana tocará descanso, debido al compromiso de la Selección Gallega UEFA. Tocará estar pendiente de lo que haga su máximo rival. En quince días el equipo de Gonza volverá a jugar a domicilio contra un equipo que está en descenso. En este caso visitará al Noia penúltimo clasificado.

Ficha técnica: Barbadás: Borja Atanes, David Nespereira, Pablo Corzo, Toño, Íker Gómez, Isma (Cougil, min. 77), Robert Reyes (Simon Brainsky, min. 77), Pablo Ruiz (Ousman, min. 71), Kevin Ferreira, Poch y Marcelo (Carlos Villar, min. 46).

Arosa: Chema, Torrado, Edgar (Pacheco, min. 46), Samu Santos, Luis Castro, Javi Rey, Remeseiro, Concheiro (Manu Fernández, min. 70), Iñaki (Gabri Palmás, min. 57), Álex Rey (Yoel Crespo, min. 57) y Rivera (Tomás Susavila, min. 79).

Goles: 0-1 Álex Rey (min. 53); 0-2 Carlos Torrado (min. 74).

Árbitro: Táboas Lagoa. Mostró amarilla a Toño y Kevin Ferreira por los locales y a Álex Rey por el Arosa.



Gonza: “Tuvimos que madurarlo”

Gonzalo Fernández estaba muy feliz al final del partido, después de que el equipo celebrase con los aficionados desplazados a Barbadás otra victoria, la cuarta consecutiva a domicilio. “Estoy contento con el resultado y con el partido, porque sabíamos que se podía complicar”, reconoció el entrenador de Oia. “Tuvimos que madurarlo, estuvimos cómodos porque salió el plan que preveíamos en la mayor parte del encuentro. Es cierto que hubo situaciones en las que tenemos que mejorar porque en los primeros minutos tuvieron una ocasión bastante clara”.

Gonza da instrucciones a sus futbolistas La Región

El Arosa apenas concedió ocasiones a su rival y estuvo fuerte y solvente en el balón parado. Sólo tuvo que esperar el momento para hacer valer su mayor pegada y calidad. “Creo que fuimos mejores, que merecimos la victoria y estamos contentos por dejar la portería a cero y por volver a ganar fuera de casa. Tenemos que seguir con esta racha, que es para estar muy contentos”.

Gonza hizo varios cambios en el once, sobre todo en el centro del campo. En ataque Torrado y Álex Rey volvieron a ser determinantes. Su equipo suma ya 40 goles a favor y está mejorando sus números respecto a la primera vuelta, cuando llevaba 11 puntos en los primeros cinco partidos, ya que en la segunda lleva 13 y encadena ya siete jornadas sin perder. Llega al último tercio de liga con opciones intactas de pelear por el título y ponerse las cosas difíciles a un líder Compostela que ya empieza a sentir la presión de su máximo perseguidor.

El equipo que nunca camina solo volvió a estar respaldado en una tarde feliz y agradable

La afición del Arosa tomó Os Carrís, con la Escuadra Arlequinada al frente. Casi un centenar de seguidores vilagarcianos se dieron cita en Barbadás, muchos de ellos viajaron en el autobús fletado por el club. El día acompañó, incluso lució el sol, el equipo ganó y los seguidores se hicieron notar y se lo pasaron en grande. Las jornadas avanzan y aumentan las razones para soñar con el título.