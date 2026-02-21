“Todo lo que se pueda ver desde fuera hay que demostrarlo en el campo”, dice Gonza Fernández

El Arosa empató la pasada jornada en A Lomba Gonzalo Salgado

El Arosa SC visita mañana a las 17:00 horas a la UD Barbadás, en un encuentro en el que los de Gonza Fernández esperan olvidarse del empate en el Manuel Jiménez ante el Alondras y volver a la senda de la victoria.

Los arlequinados llegan a Os Carrís en la segunda plaza de la tabla clasificatoria con 40 puntos, a cinco por debajo del líder Compostela. Para el encuentro, Gonza Fernández no podrá contar con Seijo por lesión. Susavila, por su parte, ya completó todas las sesiones de la semana.

El Arosa se encontrará a un Barbadás en horas bajas, pese al cambio de técnico y a sus fichajes

“Cuando ganas estás más tranquilo, pero hay que encarar cada partido y olvidarse de lo que llevas hecho. Si hay un deporte en el que no puedes mirar a lo que hiciste es el fútbol. Queremos ganar y vamos a por ello”, comenta Gonza Fernández.

“Seijo estaba mejorando y nos estaba ayudando mucho, estaba en su mejor momento a nivel individual y tenía la oportunidad de sumar más minutos. Es una pérdida importante pero tenemos que seguir, evidentemente le mandamos ánimos para que se recupere lo antes posible”, recalca el entrenador.

En el papel de visitante, el Arosa SC lleva cinco victorias, tres empates y tres derrotas en once partidos, así como 17 goles a favor y otros 17 en contra. Situación opuesta vive la UD Barbadás, que se encuentra en la última plaza de la tabla clasificatoria con 15 puntos. En casa, en diez partidos, los ourensanos solamente sumaron una victoria en lo que va de temporada. Además, llevan cuatro goles a favor como locales y 11 en su contra.

“Es otro partido en el que hay tres puntos en juego, tenemos que hacer las cosas muy bien para poder sacar los tres puntos. Sabemos a qué escenario vamos. En esta categoría no se pueden presuponer los resultados, hay que demostrarlo en el campo”, señala Gonza.

La UD Barbadás necesita con urgencia volver a sumar de tres por su circunstancia en la tabla. “Ellos vienen en una racha no muy positiva y van a buscar la victoria”, indica Gonza.

“Va a ser un partido difícil, veremos qué es lo que pasa, nosotros vamos pensando en nosotros mismos, en que queremos seguir en esta buena dinámica de resultados y son unos tres puntos importantes para nosotros. Todo lo que se pueda ver desde fuera hay que demostrarlo en el campo”, indica el entrenador arlequinado.

Asimismo, los arlequinados tienen una oportunidad de oro para corregir los pequeños fallos que costaron el empate en el pasado encuentro ante el Alondras CF. “Espero ver más continuidad en el juego, es algo en lo que estamos intentando trabajar y creo que ahí podemos dar un pasito más”, recalca Gonza Fernández. Un duelo que el Arosa SC tendrá que intentar llevarlo a su terreno.

“Si no sales concentrado e intentando hacer las cosas bien, cualquier equipo te va a ganar, y un equipo que necesita sacar tres puntos es más peligroso todavía”, dice Gonza.

“Ellos van a salir muy necesitados para sumar, pero me espero un partido en el que el Arosa sea capaz de imponer su plan de partido y que, sobre todo, sea capaz de mantenerlo durante el máximo tiempo posible. A nivel mental tenemos que entrar enchufados y saber qué partido nos jugamos”, insiste el entrenador del Arosa.

Tomás Susavila: "Espero estar listo en diez o quince días"

La situación de Tomás Susavila es otro de los puntos sobre la mesa del Arosaq, y es que el recién fichado todavía no pudo vestir la arlequinada. “Tomás está bien, pero llevaba una cierta temporada de parón, ya la semana pasada completó todas las sesiones de entrenamiento y esta semana igual. Tiene que adaptarse e ir pillando el ritmo pero creo que ya está preparado para empezar a sumar si nosotros lo consideramos”, explica Gonza Fernández.

Así, con el argentino, el técnico aumenta sus opciones en la defensa arlequinada, sobre todo después de la baja de Mario García por la luxación de hombro para lo que resta de la temporada, por lo que se dio su ficha de baja.