El Arosa Juvenil sucumbe ante la superioridad del Deportivo

El Arosa Juvenil no pudo con el líder Mónica Ferreirós

El Arosa Juvenil no pudo celebrar en casa ante el RC Deportivo, que selló una apabullante victoria por 2-5 en el Manuel Jiménez. El encuentro quedó sentenciado ya en los primeros 45 minutos, a pesar de que los locales comenzaron adelantándose en el marcador a los tres minutos en una jugada de Xabi por la banda, en la que acaba provocando penalti que materializa Iván Falcón.

La superioridad del Deportivo con balón fue absoluta, a pesar de que en los interiores el equipo de Perú cerraba bien los espacios, pero las bandas eran de dominio absoluto de los coruñeses. Justo por la banda llegó el empate a uno. Balbas rebasa a Pablo Míguez por la izquierda para poner el pase atrás y que anotase Iker Gil desde el área pequeña.

Los visitantes continuaron manteniendo la posesión del balón, profundizando por ambas bandas. El segundo gol llegó en una jugada de profundidad por la banda izquierda de su lateral Xabi Campos, para Álvaro Fraga, quien también repitiendo la misma jugada selló el 1-3 a falta de cinco minutos para el descanso del partido.

El Arosa Juvenil no pudo con el líder Mónica Ferreirós

Fraga no perdonó el 1-4 antes del descanso, y es que el joven consiguió meterse en el área tras una subida por la banda para anotar un gol que dejó a los presentes en el Jiménez con la boca abierta tras su disparo de zurda.

Segundo tiempo

Tras la debacle de la primera mitad, poco tardó el Depor en volver a adelantarse en el marcador. En un balón profundo, Dani García resolvió para sellar el 1-5. Perú comenzó a mover el banquillo buscando un cambio en la estrategia del equipo.

El Arosa estuvo mucho mejor a nivel defensivo y organizativo en el segundo tiempo, destacando la entrada de Yeray Núñez, que consiguió más llegadas al área y, por ello, los arlequinados no se vieron tan superados como en la primera mitad.

El Arosa Juvenil no pudo con el líder Mónica Ferreirós

Así, en una acción del propio Yeray, en un balón que le filtran dentro del área, remata con la izquierda y da en el brazo del central David, por lo que el colegiado volvió a señalar penalti. Iván Falcón se encargó de materializar de nuevo la pena máxima, que deja al Arosa Juvenil pensando ya en su próximo rival, el Pontevedra.