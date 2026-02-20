Los juveniles enfrentan el reto de acabar con el líder Deportivo en casa

El Arosa Juvenil se coloca décimo Gonzalo Salgado

El Arosa Juvenil se mide hoy a las 12:00 horas al líder RC Deportivo, en un partido en el que tienen por delante el gran reto de romper la buena dinámica de los coruñeses. El equipo visitante llega al Manuel Jiménez después de golear en casa y meterse en la Final Four de la Copa Juvenil. El Deportivo solo lleva una derrota en lo que va de temporada, con 15 victorias en las jornadas disputadas hasta el momento y cuatro empates, asío como 61 goles a favor y 13 en su contra.

“Son un muy buen equipo, que está en una buena dinámica, con jugadores que al final marcan diferencias en esta categoría”, comenta Perú, entrenador del Arosa Juvenil.

“Nosotros encima venimos de una derrota dolorosa en Lugo, estamos justo de gente porque no recuperamos, sino que al final aún perdemos algún jugador con respecto a la semana pasada, pero bueno, tenemos que buscar competir de la mejor manera posible, intentar al final ponérselo difícil e intentar que seamos capaces de por lo menos pelear por intentar sacar algo en casa”, señala Perú.

Los arlequinados se encuentran actualmente en la décima posición de la tabla con 24 puntos, sumando 23 goles a favor y 31 en contra. “En casa estábamos en una buena dinámica, creo que competimos bien con todos los equipos, entonces tenemos que intentar mantener en la medida posible la dinámica de casa”, recalca el técnico del Arosa Juvenil.

A nivel de efectivos, los de Perú no podrán contar con David Sánchez, David Piñeiro, Pablo Martínez, Yaguito, y tampoco estará Goitia por sanción, por lo que las opciones se reducen mucho para Perú. “Hay que mirar para delante y pensar en que tenemos que competir bien”.