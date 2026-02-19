Kilómetros, bombos y fe: un apoyo incondicional para el Arosa SC

La afición durante el último desplazamiento Juan Acha

El Arosa SC visita este domingo a las 17:00 horas a la UD Barbadás, en un partido en el que, de nuevo, contarán con su particular jugador número 12, los aficionados arlequinados. Un sello de identidad labrado a lo largo de los años y que convierte a los vilagarcianos en una de las aficiones más consolidadas y laureadas de toda la categoría.

Las distintas propuestas de la peña Escuadra Arlequinada en los últimos años, junto con el trabajo y resultados del club han ido construyendo una cadena de aficionados indestructible que acompaña al equipo allá dónde vaya.

Este fin de semana es el turno de visitar Barbadás. Una cita para la que el Arosa SC fleta un autobús, después de que la directiva decidiese aumentar los desplazamientos aprobados en la Asamblea. En esta ocasión, los socios con carnet especial podrán viajar gratis, mientras que para el resto de categorías de socios tendrá un precio de cinco euros.

Además, la entidad vilagarciana también anunció que en la visita al CD Barco, una de las más largas de las que le restan al equipo durante la temporada, el autobús será gratuito para todos los socios con el fin de facilitar la comida de los aficionados antes del partido.

A la derecha, Carlos Gómez animando durante un partido Juan Acha

“O principal potencial que ten o Arosa é a súa afición. Coa peña facemos máis forza, a xente involúcrase moito máis e é máis bonito, o equipo teno que notar”, comenta Carlos Gómez, uno de los peñistas más fieles del Arosa SC. “Se o equipo ascendera, estamos seguros de que multiplicaríamos o número de socios. Esto móvese todo polos resultados, pero nos dende que nacemos fomos a todos os campos, con máis ou menos xente, dónde sexa, alá vamos nos”, recalca.

Un respaldo constante en las buenas y en las malas, y es que pocos son los campos de Galicia que los peñistas, en mayor o menor medida, no hayan recorrido. Una afición incansable que, con el bombo a cuestas, lleva en volandas al equipo. “Moitas veces facemos máis escándalo que os locais porque somos moita xente e facemos moito espectáculo porque estamos para animar”, cuenta Carlos Gómez.

Sin ir más lejos, en el último desplazamiento del Arosa, que fue a Lugo para medirce al filial lucense, el propio aficionado propuso al presidente, Manolo Abalo, realizar la comida en Lugo.

“Díxenllo a Manolo porque ao final, estos viaxes organizámolos nos casi sempre, pero ten que ser unha cousa máis do club, porque hai xente que si o organiza a entidad vai e se o organiza a Escuadra ao mellor non vai”, explica Carlos. “Nos non queremos eso, é preferible que o organice o club, ainda que sexa cobrando unha pequena cantidad simbólica como agora”, recalca.

Gonza: "A cada campo al que vamos parece que jugamos en casa" Más información

“Equipo hai de sobra, afición hai de sobra, hai que ter un poquiño de suerte tamén”, dice.

Allá dónde van, los aficionados del Arosa siempre procuran llevar sus banderas para adornar el campo, incluso en el partido en el Manuel Jiménez, ya que la atmósfera es totalmente diferente a jugar en A Lomba. Los arlequinados viven ahora una racha dulce, pero sufriendo en cada partido.

“O día que gañemos sen sufrir...agora o campo ó que vamos é complicado, pero nos temos unha boa plantilla, larga e con moita calidad e recursos, a min personalmente dame boas sensacións”, dice Carlos Gómez.

“Temos que ir partido a partido. A plantilla está feita para ascender, a presión do mundo teña agora o Compos, é mellor estar en segundo plano e mirar hacia arriba. Hai moi bos xogadores, falta solo mandar un pouco nos partidos, temos confianza”, recalca.