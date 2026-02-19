Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Arosa se encontrará a un Barbadás en horas bajas, pese al cambio de técnico y a sus fichajes

Los ourensanos son colistas y el equipo que menos goles ha marcado en liga 

Gonzalo Sánchez
19/02/2026 22:03
El Arosa se impuso 3-0 al Barbadás en el partido de la primera vuelta
El Arosa se impuso 3-0 al Barbadás en el partido de la primera vuelta
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Arosa visitará el domingo a un Barbadás muy necesitado de puntos. Es colista con 15 y viene de perder 3-0 contra el Arteixo. En su campo de Os Carrís, ancho pero corto, sólo ha sumado 8 puntos en 10 partidos, logrando una única victoria. Aunque esta llegó en su último partido en casa, ante el Noia (1-0), al equipo ourensano no le está funcionando de momento el cambio de entrenador que realizó en el parón navideño, cuando el director deportivo, Moncho Salgado, sustituyó en el banquillo a Guillermo García. 

Los resultados desde entonces son cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, a pesar de sus fichajes en el mercado de invierno. Llegaron el joven centrocampista colombiano Simón Brainsky, cedido por el Ourense CF y que solo ha jugado 39 minutos en los últimos cinco partidos, el delantero camerunés Ousman Tata Mano, procedente del Azuaga de la Tercera extremeña, y el extremo brasileño Liam dos Santos, cedido por la Ponferradina. Este último fue su refuerzo de mayor nivel, pero sufrió una lesión muscular hace dos semanas y sigue de baja, por lo que no estará ante el Arosa, al igual que Jorge Benavides y Adrián Presas.

El Barbadás tiene problemas de calidad ofensiva. Es el equipo que menos goles ha marcado de la liga, tan sólo 12, y en sus diez partidos como local sólo fue capaz de ver puerta en cuatro ocasiones. De forma que el equipo de Gonza se presentará en Os Carris como favorito, dispuesto a hacer valer su mayor pegada para sumar su cuarta victoria consecutiva a domicilio. En la primera vuelta ya venció 3-0 en A Lomba, mostrándose muy superior. 

Además, el Arosa no estará solo en tierras ourensanas, donde le respaldará un nutrido grupo de aficionados. Consolidado en la segunda plaza y a cinco puntos del líder Compostela, que juega el domingo por la mañana en A Coruña ante el Silva, el Arosa espera prolongar su buena dinámica de juego y resultados.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina