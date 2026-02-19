El Arosa se encontrará a un Barbadás en horas bajas, pese al cambio de técnico y a sus fichajes

El Arosa se impuso 3-0 al Barbadás en el partido de la primera vuelta Mónica Ferreirós

El Arosa visitará el domingo a un Barbadás muy necesitado de puntos. Es colista con 15 y viene de perder 3-0 contra el Arteixo. En su campo de Os Carrís, ancho pero corto, sólo ha sumado 8 puntos en 10 partidos, logrando una única victoria. Aunque esta llegó en su último partido en casa, ante el Noia (1-0), al equipo ourensano no le está funcionando de momento el cambio de entrenador que realizó en el parón navideño, cuando el director deportivo, Moncho Salgado, sustituyó en el banquillo a Guillermo García.

Los resultados desde entonces son cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, a pesar de sus fichajes en el mercado de invierno. Llegaron el joven centrocampista colombiano Simón Brainsky, cedido por el Ourense CF y que solo ha jugado 39 minutos en los últimos cinco partidos, el delantero camerunés Ousman Tata Mano, procedente del Azuaga de la Tercera extremeña, y el extremo brasileño Liam dos Santos, cedido por la Ponferradina. Este último fue su refuerzo de mayor nivel, pero sufrió una lesión muscular hace dos semanas y sigue de baja, por lo que no estará ante el Arosa, al igual que Jorge Benavides y Adrián Presas.

El Barbadás tiene problemas de calidad ofensiva. Es el equipo que menos goles ha marcado de la liga, tan sólo 12, y en sus diez partidos como local sólo fue capaz de ver puerta en cuatro ocasiones. De forma que el equipo de Gonza se presentará en Os Carris como favorito, dispuesto a hacer valer su mayor pegada para sumar su cuarta victoria consecutiva a domicilio. En la primera vuelta ya venció 3-0 en A Lomba, mostrándose muy superior.

Además, el Arosa no estará solo en tierras ourensanas, donde le respaldará un nutrido grupo de aficionados. Consolidado en la segunda plaza y a cinco puntos del líder Compostela, que juega el domingo por la mañana en A Coruña ante el Silva, el Arosa espera prolongar su buena dinámica de juego y resultados.