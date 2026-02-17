O Arosa SC fretará autobuses para os desprazamentos máis longos do que resta de tempada
Os socios poderán anotarse para ir a Barbadás nas oficinas do club desde mañá mércores
A xunta directiva do Arosa SC decidiu aumentar o número de desprazamentos para os que fretará autobuses para a súa afección. Os catro desprazamentos con autobús anunciados na asemblea pasan a ser cinco: Viveiro e Lugo e, agora, Barbadás, A Coruña e O Barco de Valdeorras, as tres viaxes máis longas que lle quedan ao equipo esta tempada.
Os autobuses a Barbadás e á Coruña serán gratuitos para os socios de carné especial, mentres que para as demais categorías de socios terán un prezo de 5 €. Por outra banda, o autobús ao Barco será gratuito para todos os socios para facilitar a comida da afección antes do partido.
O club busca, deste xeito, fomentar o apoio ao equipo tamén fóra da casa, conscientes de que o alento da afección está a ser fundamental para o grupo. O equipo enfróntase á UD Barbadás este domingo, 22 de febreiro ás 17:00.
Os socios poderán anotarse para o autobús a Barbadás nas oficinas do club desde mañá mércores e ata o xoves (11:00-13:00 e 17:00- 21:00) e o venres de 11:00 a 13:00. O club resérvase o dereito de cancelar o autobús en caso de non acadar un mínimo de 40 persoas anotadas ao finalizar o día o xoves.