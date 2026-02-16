El Arosa pierde a Seijo por una fisura en un dedo del pie

El Arosa pierde al joven delantero Seijo por una lesión que le tendrá varias semanas de baja cedida

La mala fortuna en forma de lesiones se vuelve a cebar con el delantero del Arosa Alejandro Seijo, que la pasada semana sufrió una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, por lo que no pudo jugar el sábado contra el Alondras después de encadenar dos titularidades consecutivas. El joven de Sanxenxo, clave con sus goles en la reacción del equipo en el último mes y medio de liga, en el que el Arosa ha pasado del quinto puesto a afianzarse en el segundo, estará de baja varias semanas, durante un plazo por determinar.

La pasada temporada sufrió una lesión similar en el otro pie, que le tuvo parado durante la segunda vuelta de División de Honor Juvenil. “Todavía no podemos saber cuanto va a estar fuera, está pendiente de lo que le digan esta semana”, explica el secretario técnico David López, “Perú”.

Justo cuando el técnico Gonza Fernández celebraba que la enfermería se vaciaba, al menos en cuanto a jugadores de ataque tras los regresos de Martín Diz y Álex Rey, llega este nuevo percance fruto del infortunio. Palmás, Rivera y el propio Álex Rey, que marcó por segunda semana consecutiva frente al Alondras, se quedan ahora como los tres delanteros en plantilla. Por delante esperan once semanas de liga en las que habrá trece partidos.

El primero será el domingo en Barbadás (17 horas), antes del descanso de la próxima semana debido al compromiso de la Selección Gallega UEFA en la fase final Nacional, lo que ha obligado a la Federación a trasladar la 23ª jornada, en la que el Arosa recibe al Racing Vilalbés, al 2 de abril (Jueves Santo). De forma que los dos próximos partidos de los arlequinados serán a domicilio, donde encadenan tres victorias seguidas, visitando a dos equipos que están en descenso, puesto que también se medirán al Noia. El Arosa no volverá a jugar en A Lomba hasta el 15 de marzo, cuando encare la primera semana de las dos semanas de tres partidos que depara el calendario en lo que resta de liga. Dos de ellos consecutivos en casa ante Arteixo y Viveiro.

Los resultados que consiga en estos compromisos ante rivales cuyo objetivo es la permanencia van a marcar sus aspiraciones de poder luchar por ser campeón, puesto que el líder Compostela, pese a su ventaja actual de 5 puntos y tener un partido pendiente en Cambados, no pasa por un buen momento, como demostró el domingo cuando tuvo bastantes dificultades para superar al Céltiga en Santiago.

Cuenta pendiente

El Arosa encajó el sábado dos goles con bastante facilidad. Lleva 26 en contra en liga, por lo que por una parte posee el mejor ataque de la competición (38 tantos) y por otra la sexta peor defensa, mejorando los registros tan solo de Alondras, Arteixo y de los tres últimos clasificados que están en descenso.