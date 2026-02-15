El Arosa juvenil pierde en Lugo ante un rival directo, 2-0

El Arosa juvenil ve reducida a dos puntos su ventaja sobre la zona de descenso Gonzalo Salgado

El Arosa juvenil perdió en Lugo ante un rival directo por la permanencia 2-0, dejándose también el golaverage particular tras el 2-1 en la ida, y ve como disminuye su colchón de puntos sobre el descenso, que se queda en sólo dos puntos.

El equipo vilagarciano se sostuvo en el partido hasta que encajó el primer gol a la media hora de juego, en una pérdida en el inicio en área propia. "Hasta ese momento estábamos bien, siendo profundos por fuera, aunque sin acierto en la finalización", explica el técnico David López, Perú. "Pero tras el gol nos desorganizamos y jugamos demasiado directo", ante un rival poderoso que ganó los duelos. "Estuvimos muy incómodos hasta el descanso".

Justo al inicio de la segunda parte, el equipo de la cantera arlequinada encajó el segundo en un balón que la defensa no acertó a despejar y, en situación dudosa, en el mano a mano Adrián no perdonó con un disparo al palo largo. El resultado le pesó mucho a los visitantes, ante un rival que supo jugar con la ventaja e incluso tuvo alguna transición para aumentar la ventaja.

Salvo un remate en acción de balón de parado de Roi y una transición que salvaron los locales en área pequeña, al Arosa le costó generar para meterse en el partido. "Nos faltó intensidad, fuerza y piernas para poder sacar algo porque ellos demostraron ser más fuertes en los duelos", explica David López, cuyo equipo recibe en la próxima jornada al líder Deportivo.