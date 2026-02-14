Mi cuenta

Rafa Villaverde: “Somos dos equipos ofensivos y va a ser un partido bonito”

El entrenador del Alondras cree que el Arosa "está en su mejor momento de la temporada"

Gonzalo Sánchez
14/02/2026 07:20
Rafa Villaverde, técnico del Alondras, durante el partido de Copa RFEF en A Lomba
Rafa Villaverde, técnico del Alondras, durante el partido de Copa RFEF en A Lomba
Gonzalo Salgado
El Alondras llega a Vilagarcía con la baja por sanción de Guille de Francisco. Será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten esta temporada. El Arosa se impuso en Copa RFEF en A Lomba en agosto (1-0) y también ganó en la idea en liga en Cangas (0-2). “Somos conscientes que el Arosa es una de las mejores plantillas de la categoría y que está en su mejor momento de la temporada”, reconoce el técnico visitante Rafa Villaverde, que destaca “sobre todo su potencial ofensivo, como demuestra el ser el equipo máximo goleador de la liga”. 

l Arosa quiere ganar al Alondras para irse a la cama con los mismos puntos que el líder Compostela

A por la quinta por San Valentín

El equipo de Cangas es el cuarto máximo realizador, pero ha marcado casi tantos goles como los que ha encajado. “Creo que somos dos equipos muy ofensivos y va a ser un partido abierto”, advierte Villaverde. “Puede ser un encuentro bonito para el espectador”. En caso de victoria, el Arosa dormirá empatado a puntos con el Compostela, que mañana recibe al Céltiga y el 28 jugará el aplazado en Burgáns. 

