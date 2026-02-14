Rafa Villaverde: “Somos dos equipos ofensivos y va a ser un partido bonito”

Rafa Villaverde, técnico del Alondras, durante el partido de Copa RFEF en A Lomba Gonzalo Salgado

El Alondras llega a Vilagarcía con la baja por sanción de Guille de Francisco. Será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten esta temporada. El Arosa se impuso en Copa RFEF en A Lomba en agosto (1-0) y también ganó en la idea en liga en Cangas (0-2). “Somos conscientes que el Arosa es una de las mejores plantillas de la categoría y que está en su mejor momento de la temporada”, reconoce el técnico visitante Rafa Villaverde, que destaca “sobre todo su potencial ofensivo, como demuestra el ser el equipo máximo goleador de la liga”.

A por la quinta por San Valentín Más información

El equipo de Cangas es el cuarto máximo realizador, pero ha marcado casi tantos goles como los que ha encajado. “Creo que somos dos equipos muy ofensivos y va a ser un partido abierto”, advierte Villaverde. “Puede ser un encuentro bonito para el espectador”. En caso de victoria, el Arosa dormirá empatado a puntos con el Compostela, que mañana recibe al Céltiga y el 28 jugará el aplazado en Burgáns.