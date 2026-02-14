Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Gonza: “Si no matas el partido, pasa lo que pasa”

El entrenador del Arosa destaca el gran primer tiempo de su equipo y lamenta no haber sentenciado a la contra

Gonzalo Sánchez
14/02/2026 21:55
Gonza Fernández da indicaciones a sus jugadores
Gonza Fernández da indicaciones a sus jugadores
Gonzalo Salgado
“Creo que en la primera parte estuvimos muy bien. La sensación es que teníamos el partido controlado a pesar de empezar encajando en la primera jugada contra un equipo que hace muchas cosas bien”, explicó Gonza a la hora de analizar lo sucedido. “Creo que nos rehicimos, tuvimos tres o cuatro ocasiones muy claras y nos pusimos por delante. Nos fuimos 2-1 al descanso, sabiendo que ellos iban a tener más el balón en la segunda parte porque iban a arriesgar más y meter más gente en salida para que no pudiéramos apretar tan alto. Creo que volvimos a tener dos o tres ocasiones para empatar el partido, pero si no lo matas pasa lo que pasa. Ellos tenían más el balón pero no daban sensación de peligro, con los cambios podíamos matarlos a la contra”. 

Marcos Remeseiro presiona a Lucas Camba en una acción de la primera parte, en la que el Arosa jugó con un ritmo alto

El Alondras frustra la quinta

Gonza reconoce que “no nos vale el empate en casa” porque el equipo es ambicioso y quiere más, pero destaca que “llevamos seis semanas sin perder, es buena señal, hay que seguir porque aún queda mucho”. Sobre el desenlace, comentó que “que te empaten al final no es agradable, pero también marcamos nosotros al final la semana pasada”. El técnico reconoció que jugar en el Jiménez benefició al espectáculo. “Este campo está muy bien, para el espectador el partido aquí iba a tener más nivel futbolístico porque A Lomba está muy blando”, a la vez que alabó el apoyo de la afición, aunque dijo que en A Lomba la atmósfera es distinta.

