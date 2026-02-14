El Alondras frustra la quinta

Marcos Remeseiro presiona a Lucas Camba en una acción de la primera parte, en la que el Arosa jugó con un ritmo alto Gonzalo Salgado

Un gol de Martín Rafael en el minuto 87 truncó la quinta victoria consecutiva del Arosa, que empató 2-2 en el Manuel Jiménez en un partido con dos partes diferentes. Los locales fueron mejores en la primera parte, remontaron un tanto inicial visitante, y jugaron con un ritmo altísimo, pero en la segunda el Alondras fue mejor. Curiosamente cuando parecía que el equipo de Gonza había salido airoso de los mejores minutos de los de Cangas llegó el empate, que mantiene al Arosa en el segundo puesto a dos puntos del líder Compostela, que tiene dos partidos menos.

La afición del Arosa también respaldó al equipo en el Jiménez Gonzalo Salgado

El partido no empezó bien para los locales. A los cuarenta segundos de su inicio, cuando bastantes aficionados todavía estaban tomando ubicación en la grada y en la valla perimetral del Manuel Jiménez, el Alondras marcó el 0-1. En una acción en la que Martín Rafael profundizó por banda izquierda, dejó atrás a Torrado y puso un centro abajo que cruzó el área y que remató en el segundo palo con el pie Javi Pereira.

El gol no alteró al Arosa ni su plan. Gonza tuvo la baja de última hora de Seijo, que hizo un mal gesto en un entrenamiento y se dañó un dedo del pie, por lo que estará de baja varias semanas. Fue Álex Rey el que salió de inicio con Palmás arriba. Remeseiro y Manu volvieron a ser la pareja del centro del campo. Lombao dio amplitud y profundidad por la izquierda, mientras que Iñaki partió en la derecha apareciendo en espacios interiores para dejarle el carril derecho al lateral Carlos Torrado. El Arosa mordió en mediocampo y le dio velocidad al juego, con y sin balón, sintiéndose cómodo en ese contexto.

Álex Rey trata de controlar un balón en profundidad en la banda izquierda Gonzalo Salgado

A los seis minutos Torrado dio un susto al caer lesionado tras una salida fuera del área del portero Chema, el lateral se recuperó y pudo continuar. El Alondras, con Martín Rafael arriba, trataba de ser vertical cuando podía desplegarse en transición, pero le costaba mucho progresar a través de juego posicional, pese a que su técnico situó a Lusimi y Camba por delante de Ube en la medular. Pero el Arosa se juntó por dentro para apretar y tapar espacios.

La sensación que reinaba era que los locales estaban mejor, aunque fue Yelco el que dio un aviso en otra acción por la izquierda con Luismi y Martín Rafael. El disparo del ex de la UDO buscando la escuadra desde el vértice del área grande no cogió puerta.

El Arosa empezó a avisar, muy conectado al partido. Al cuarto de hora Lombao profundizó por la izquierda y puso un pase que cortó providencial Kopa cuando ya se relamía Palmás. Dos minutos después llegó el 1-1.Tras un fuera de juego señalado a Martín Rafael. Lo puso en juego Samu Santos, que jugó a un nivel altísimo, con un envío largo y diagonal sobre la incorporación de Torrado por la derecha. El lateral de San Miguel hizo un gran control en carrera, profundizó y dejó en el suelo a Aitor Aspas con un recorte para marcar con un disparo abajo con la zurda

Torrado hizo el empate con esta remate con la pierna izquierda para culminar una gran jugada personal Gonzalo Salgado

El Arosa completó la remontada en el 24. Circuló el balón de izquierda a derecha, donde Torrado encontró en banda al espacio a Palmás, que ganó el duelo y puso un centro al área que cabeceó lanzándose en plancha Álex Rey. Una muy buena jugada de un equipo en ebullición, en plena dinámica positiva y cargado de confianza, mientras en la grada su afición lo celebraba con rabia y satisfacción.

Álex Rey celebra el 2-1, que marcó de cabeza a centro de Palmás Gonzalo Salgado

El partido se abrió por momentos, convirtiéndose en un correcalles, pero el peligro y la mayor actividad en campo contario seguía siendo de los locales. Chema concedió el primer córner a los visitantes al rechazar un disparo de Martín Rafael. Fue prácticamente la única aproximación de los de Cangas por debajo en el marcador en el primer tiempo.

Reacción del Alondras

Tras el descanso, el Alondras movió ficha. Aitor Aspas se metió dentro junto a Ube cuando su equipo iniciaba el juego, por lo que los visitantes empezaron a salvar mejor la presión del Arosa, que ya tuvo que correr hacia atrás. En el 47 Edgar vio la amarilla por agarrar a Martín Rafael cuando este se marchaba hacia el área escorado en banda izquierda. Y en el 49 Chema salvó el 2-2 a remate de cabeza de Luismi tras otra buena acción del Alondras, cuyo mejoría era notable, mientras el Arosa bajó un poco el ritmo, como era previsible tras todo el “rock and roll” de la primera parte. El Alondras tuvo una tercera llegada clara en un pase interior a la espalda de Luis Castro. El centro de Javi Pereira lo salvó providencial Samu Santos.

Lombao estuvo muy activo en el primer tiempo Gonzalo Salgado

El equipo de Cangas siguió mejor, generando también a balón parado. Tuvo otra en un barullo en el área tras saque de banda. El remate de Luismi dio en un defensa y los visitantes pidieron penalti. Ante este panorama Gonza Fernández decidió realizar los primeros cambios superada la hora de juego. Entraron Martín Diz y Yoel Crespo por Lombao y Álex Rey, por lo que Palmás se quedó como única referencia en punta. El partido no cambió. Los de Cangas siguieron dominando y avisando. Javi Pereira, con un disparo alto desde la frontal a pase de Yelco, fue el siguiente en intentarlo. Gonza volvió a mover el banquillo para buscar soluciones y cambiar el guión que había tomado el partido. Entró Concheiro para reforzar la zona ancha por Iñaki en el 67.

Aficionados arosistas en la grada del Manuel Jiménez Gonzalo Salgado

El Arosa se sacó de encima el acoso visitante por momentos y tuvo su primera opción de hacer el tercero en un disparo desde fuera del área de Remeseiro, que atrapó en dos tiempos Pereiro. A falta de menos de veinte minutos fue Rafa Villaverde el que hizo su primer cambio, para pasar a jugar con una referencia clara arriba con la entrada de Manufre, que sería decisivo en el empate, por lo que Martín Rafel se fue a la derecha. Desde allí generó otra clara ocasión que acabó en córner.

Lombao encara a Diego en una jugada de la primera parte Gonzalo Salgado

A falta de menos de un cuarto de hora, Gonza acabó de refrescar toda su línea ofensiva con la entrada de Rivera por Palmás. En otro disparo desde fuera del área, esta vez en un derechazo de Concheiro, el Arosa volvió a hacer intervenir a Pereiro. Para entonces los visitantes ya habían perdido fuelle y parecía que el Arosa tenía el control del juego y del partido. Otra vez Concheiro, con un remate con el interior desde la frontal, perdonó la sentencia. Del posible 3-1 se paso al 2-2, cuando parecía que el Arosa ya había minimizado a su rival. Fue en el minuto 87. Manufre controló el balón en el centro del campo con calidad y sirvió un pase entre centrales sobre el desmarque en diagonal desde la derecha de Martín Rafael que, en posición correcta, regateó a Chema y marcó a puerta vacía. Un muy buen gol, por la ejecución en tiempo y espacio.

De ahí al final se volcó el Arosa, buscando un nuevo gol de la victoria a última hora. En el 90 tuvo una oportunidad por medio de Remeseiro, que controló en el área y su pase atrás lo cortó un defensa. Esta vez no hubo subidón final. El empare es justo. Toca esperar a lo que haga al Compostela esta tarde y pensar en la siguiente salida, que será al campo del Barbadás ourensano.