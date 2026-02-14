A por la quinta por San Valentín

l Arosa quiere ganar al Alondras para irse a la cama con los mismos puntos que el líder Compostela Mónica Ferreirós

El Arosa busca regalarle una quinta victoria consecutiva por San Valentín a su afición en el partido que esta tarde le enfrenta al Alondras en el Manuel Jiménez (16.30 horas). La directiva y el Concello optaron por cambiar de escenario para preservar A Lomba, una medida que el técnico Gonza Fernández cataloga como “lo más razonable”, de acuerdo a una meteorología marcada por las constantes lluvias y también al estado del campo de hierba natural.

“Nosotros y la afición preferimos jugar en A Lomba, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer porque las consecuencias serían bastante importantes de cara a lo que queda de temporada”. El Arosa prefiere sacrificar un partido en la catedral de Tercera para disponer de ella en las mejores condiciones posibles cuando los anticiclones borren del mapa a las borrascas.

Lo cierto es que el Manuel Jiménez es realmente el hogar del equipo de Gonza, donde entrena todas las semanas, por lo que no se sentirá extraño en cuanto a lo deportivo, pero quizá sí en lo emocional. “Tenemos que seguir apretando y siendo fuertes en casa”, es el mensaje que envía el técnico de Oia también a la afición, para que empuje desde la grada. “El ambiente que se vive en A Lomba es único y va a ser difícil que se repita, aunque la afición va a hacer todo lo posible para que nosotros tengamos esa sensación y que a los rivales incomoda mucho”.ç

Rafa Villaverde: “Somos dos equipos ofensivos y va a ser un partido bonito” Más información

Pacheco es baja por segunda semana consecutiva, sumándose a Tapha y Dani. Los tres centrales diestros, por lo que todo hacer indicar que repetirán los zurdos, Edgar y Samu Santos, en el centro de la zaga. Los resultados positivos inciden en el ánimo de los jugadores, “cada semana sube, las victorias refuerzan”, reconoce Gonza, aunque también explica que “estábamos igual de tranquilos antes porque veíamos como trabajaba el equipo por la semana”.

Los regresos tras lesión de Martín Diz y Álex Rey, la llegada de Manu Fernández y Yoel Crespo, y la irrupción a base de goles de Seijo dotan al Arosa de un fondo de armario de mediocampo hacia adelante que está cambiando resultados. “Tener la plantilla casi al 100% nos da variantes y situaciones para gestionar durante los partidos”. Seis de los nueves goles de las últimas cuatro victorias los facturaron jugadores que entraron desde el banquillo. “Todos son importantes, los que inician, los que entran después y también los que no participan pero hicieron un buen trabajo durante la semana”.

El fondo de armario marca la diferencia en la racha del Arosa Más información

Enfrente estará un Alondras que también está con la flecha para arriba. Ganó tres de sus últimos cuatro partidos y ya se asoma a la zona de play-off. “Es un muy buen equipo”, reconoce su exentrenador. “Tendremos que adaptarnos a los que vayan haciendo en el partido porque pueden manejar bastantes registros y tienen muy buenos jugadores a nivel individual”. Algunos como Luismi o Javi Pereira ya estuvieron en el Arosa, otros como Lucas Camba o Yelco Alfaya pueden resolver partidos.

“Nos conocemos mucho, creo que va a ser un partido bonito y se va a definir por detalles”, sostiene Gonza, que quiere “mantener un ritmo alto durante los noventa minutos” y pone el foco en la importancia de ser “regulares y estables” y gestionar los tiempos de partido “porque los va a haber de todos los colores”.