"Vamos con pies de plomo, cuando llegue el momento pensaremos en grande", dice Chema

El portero del Arosa SC valora la buena racha que atraviesan antes de recibir al Alondras

María Caldas
12/02/2026 08:00
Chema durante el partido ante el Noia
Chema durante el partido ante el Noia
Mónica Ferreirós
El Arosa SC se encuentra viviendo su racha más dulce desde el inicio de la temporada después de encadenar cuatro victorias consecutivas. El trabajo colectivo del equipo les lleva a la segunda plaza de la clasificación, que ocupan actualmente con 39 puntos, a solo tres de un Compostela que lidera con un partido menos y 42 puntos. Además de la racha de victorias, los arlequinados vuelven a ser el equipo más goleador con 36 tantos frente a los 34 del Compos.

“Estamos todos con mucha ilusión de mantener esta racha. Las victorias en los últimos minutos finales molan mucho más”, comenta Chema Leobalde, portero del Arosa. “Eso demuestra el equipo que somos y lo que aportan lo que entran desde el banquillo, estamos en una línea muy buena y ojalá podamos mantenerla el sábado”, explica el arquero. 

Lo cierto, es que hace unas semanas parecía impensable que los arlequinados llegasen a pisarle los talones al Compostela, que se situaba a más de 10 puntos del cuadro de Gonza Fernández. Ahora, solo tres puntos les separan del primer puesto de la tabla clasificatoria, aunque el Compostela todavía tiene que visitar Burgáns para disputar el aplazado.

“Iba a llegar el momento en el que el Compos iba a fallar, como lo hacemos todos. También se junta que estamos en una buena racha. Pero vamos con pies de plomo semana a semana tratando de sumar los tres puntos y después ya, cuando llegue el momento, pensaremos en grande”, comenta Chema.

Chema durante un partido en A Lomba
Chema durante un partido en A Lomba
Gonzalo Salgado

“A nivel ofensivo somos un equipo que genera muchas acciones a favor, contra el Gran Peña tuvimos cinco claras en las que su portero hizo buenas paradas. Nos está costando un poco más tener la portería a cero, pero muchos de los goles que nos meten son errores puntuales”, señala el portero arlequinado. “Habrá algún momento en el que dejaremos de recibir goles, a nivel defensivo estamos mejorando mucho todos y se nota”, indica.

Ahora, piensan ya en el partido en el Jiménez. “El ambiente va a ser el mismo, entrenamos ahí todos los días y creo que a nivel de campo vamos a estar cómodos”, dice Chema. Con respecto a su próximo rival, Chema destaca la calidad de la plantilla. 

"Es un equipo con mucho talento, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Para mi tienen a uno de los mejores jugadores de la categoría, como es  Yelco, o como Adrián Cruz que les puede aportar con su veteranía", señala el portero. "Va a ser un partido bonito en el que esperamos sumar los tres puntos", concluye.

