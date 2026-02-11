La cantera arlequinada destaca con la selección gallega

La selección gallega levantando el trofeo Cedida

Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 masculinas certificaron su ascenso a Primera División del Campeonato de España, con gran protagonismo de la cantera del Arosa SC en las filas autonómicas.

Por un lado, Hugo Figueira y Mateo Míguez fueron convocados con la selección gallega Sub 16, mientras que Armindo de Freitas recibió la llamada de la selección gallega Sub 14. No fallaron en el día crucial, la tercera y última jornada de la fase final, y sumaron dos victorias contra La Rioja para finalmente lograr el objetivo.

Los canteranos arlequinados Cedida

Estas dos victorias, junto con los resultados obtenidos en la primera jornada contra Canarias y en la primera fase disputada en Poio, permiten a nuestro equipo competir en la élite la próxima temporada.

Así, los equipos de Lalo Suárez y Rubén López no fallaron en el partido decisivo contra La Rioja y cumplieron con su deber, desatando una gran fiesta al terminar los respectivos enfrentamientos en el municipio de Arteixo.