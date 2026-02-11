Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

La cantera arlequinada destaca con la selección gallega

María Caldas
11/02/2026 06:30
La selección gallega levantando el trofeo
La selección gallega levantando el trofeo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 masculinas certificaron su ascenso a Primera División del Campeonato de España, con gran protagonismo de la cantera del Arosa SC en las filas autonómicas.

Por un lado, Hugo Figueira y Mateo Míguez fueron convocados con la selección gallega Sub 16, mientras que Armindo de Freitas recibió la llamada de la selección gallega Sub 14. No fallaron en el día crucial, la tercera y última jornada de la fase final, y sumaron dos victorias contra La Rioja para finalmente lograr el objetivo. 

Los canteranos arlequinados
Los canteranos arlequinados
Cedida

Estas dos victorias, junto con los resultados obtenidos en la primera jornada contra Canarias y en la primera fase disputada en Poio, permiten a nuestro equipo competir en la élite la próxima temporada. 

Así, los equipos de Lalo Suárez y Rubén López no fallaron en el partido decisivo contra La Rioja y cumplieron con su deber, desatando una gran fiesta al terminar los respectivos enfrentamientos en el municipio de Arteixo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Otro baile para mayores en el centro social de esta localidad

Meaño anima a llevar postres caseros al ‘Entroido para Maiores’ en Dena
Redacción
Porto Meloxo en O Grove

Investigan si el barco hundido ayer en O Grove se dedicaba a abastecer a un narcosubmarino
C. Hierro
El proyecto de nuevas calles en la carretera provincial Dimo-Coaxe

Catoira solo necesita la cesión de unos terrenos para llevar nuevas calles a la vía Dimo-Coaxe
Fátima Pérez
Formación en el Aula CeMIT de Valga

El Aula CeMIT de Valga celebra el Día del Internet Seguro con un taller de ciberseguridad
Fátima Pérez