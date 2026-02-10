Mario García tendrá que pasar por quirófano
El defensa sufrió una luxación de hombro en el partido en el Salvador Otero
Lo que era un "secreto a voces" ya es oficial. Mario García se pierde lo que resta de temporada. El defensa arlequinado tendrá que pasar por quirófano después de sufrir una luxación de hombro en el partido ante el Céltiga FC en el Salvador Otero.
Lo cierto, es que era una noticia que ya se conocía después de que con el fichaje de Tomás Susavila, el club diese de baja la ficha de Mario García en la Federación. Pero hoy el Arosa SC confirma que el lateral tendrá que pasar por quirófano al sufrir una luxación anterior en el hombro izquierdo.
"O seu tempo de recuperación quedará determinado pola súa evolución. Por este motivo e a efectos de cupo de xogadores, o Arosa SC solicitoulle a baixa á RFGF, pero respectando o contrato que ten con el", dicen desde la entidad arlequinada.
"Mario seguirá vinculado ao club, aportando ao grupo e apoiando ao equipo desde fóra do terreo de xogo", continúa el comunicado del Arosa SC. "O club agradece a Mario a súa disposición e o seu traballo e compromiso ao longo destas tempadas e agarda que teña unha pronta recuperación para voltar ao verde o antes posible e da mellor forma", concluye.
Durante esta temporada, Mario García disputó más de 400 minutos, siendo titular en siete partidos a las órdenes de Gonza Fernández, jugando nueve y convocado en 12.