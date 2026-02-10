El partido entre Arosa y Alondras se disputará en el Manuel Jiménez para preservar el estado de A Lomba

No es la primera vez que el estado de A Lomba condiciona un partido Mónica Ferreirós

Las fuertes lluvias que vienen azotando a Galicia en el último mes dejan estragos en el Municipal da Lomba. El césped se encuentra muy blando y delicado, y es por ello que el próximo encuentro del Arosa SC, en el que se mide al Alondras CF tendrá que disputarse en el Manuel Jiménez.

De este modo, el enfrentamiento será en el mencionado campo el sábado a las 16:30 horas, después de un consenso entre la entidad arlequinada y el Concello de Vilagarcía.

"A medida adóptase ante o delicado estado no que se atopa o céspede da Lomba como consecuencia das persistentes chuvias do último mes e co obxectivo de previr un desgaste excesivo que puidera comprometer o resto da temporada ou incluso a integridade dos deportistas. A decisión comunicouse esta mesma mañá á Federación", señalan desde el Concello.

No es la primera vez que el Arosa SC tiene que jugar en el Manuel Jiménez por el estado de A Lomba. Ya lo hizo el pasado febrero de 2025 bajo la misma premisa de no comprometer más el estado del campo. Una historia que vuelve a repetirse en fechas casi idénticas.

El Arosa SC realiza sus entrenamientos en el Manuel Jiménez, campo de hierba sintética que está homologado para acoger competiciones del más alto nivel.