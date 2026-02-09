El fondo de armario marca la diferencia en la racha del Arosa

El Arosa ganó en Lugo con otro gol a última hora de un futbolista que entró de refresco Lucía Chazo - Arosa SC

El Arosa atraviesa por su mejor momento de la temporada al encadenar cuatro victorias seguidas, tres de ellas a domicilio con goles en el tiempo de prolongación. El amplio fondo de armario que maneja el técnico Gonza Fernández está siendo clave en este el último mes de liga, ayudando a voltear una situación que se había vuelto delicada tras caer en Boiro y empatar en casa ante el Cambados. Y es que en los últimos cuatro triunfos 6 de los 9 goles del Arosa los marcaron futbolistas que entraron desde el banquillo.

En el 3-4 en A Illa ante el Céltiga, Iñaki, Lombao y Seijo hicieron diana en la segunda parte tras salir de refresco a lo largo del partido. El propio Seijo repitió en A Coruña ante el Silva, al hacer el gol del triunfo también a última hora. Contra el Gran Peña en A Lomba, el autor del definitivo 1-0 fue Concheiro, que marcó al inicio de la segunda parte de penalti cuando sólo llevaba unos minutos en el campo tras reemplazar a Rivera en el descanso. Y el domingo en A Cheda ante el Lugo B el protagonista fue Álex Rey, que salió al campo en el minuto 70 y anotó el 1-2 en el 93.

Álex Rey fue uno de los cinco cambios que introdujo Gonza en la segunda parte en Lugo. Lucía Chazo - Arosa SC

Estos datos indican el potencial y las alternativas en ataque que maneja el técnico Gonza Fernández. En el último partido ante el filial los jugadores que entraron de refresco fueron Iñaki, Martín Diz, el propio Álex Rey, Rivera y Javi Rey. Cinco futbolistas con mucha experiencia en la categoría, y también en superiores, que serían titulares en la mayoría de los equipos de la competición. La llegada de Manu Fernández y Yoel Crespo, ambos titulares en estas cuatro últimas victorias, dotan al equipo de más recursos y aumentan la competencia. Cabe recordar que el Arosa se presentó en Lugo con la baja de Concheiro por sanción.

Gonza celebra el regreso de Martín Diz, tras cuatro meses parado por un latoso problema en una rodilla. Por lo que ya dispone de toda la artillería al completo. Con 36 goles anotados, los arlequinados son el equipo más realizador de la liga, aunque el Compostela lleva 34 y tiene el partido pendiente en Cambados. Salvo los propios Manu Fenández y Martín Diz, además de un Sindo que sólo ha jugado 210 minutos hasta el momento, han visto puerta todos los centrocampistas y atacantes de la plantilla: Gabri Palmás (8), Iñaki (6), Concheiro (5), Rivera (4), Seijo (3), Álex Rey (2), Remeseiro (2), Yoel Crespo (1), Javi Rey (1) y Lombao (1).

La enfermería todavía tiene mucha actividad en relación a la línea defensiva. Con Tapha y Dani Sánchez inéditos en liga y la lesión de larga duración de Mario, el argentino Tomás Susavila se presenta como el jugador con más opciones de ayudar al equipo a corto plazo y aumentar la competencia como ocurre en ataque.

La racha triunfal del Arosa ha tenido mucha influencia en la clasificación porque ha coincidido con pinchazos de rivales directos. En sólo un mes, el equipo de Gonza Fernández ha pasado de ser quinto a 11 puntos del líder y con un único punto de ventaja sobre el sexto, a situarse segundo a tres puntos del Compostela (aunque tiene un partido pendiente), con 10 puntos de ventaja sobre el sexto clasificado, posición en la que están empatados Montañeros y un Alondras que visita este fin de semana el campo de A Lomba.