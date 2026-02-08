Gonza: "A cada campo al que vamos parece que jugamos en casa"

La afición del Arosa desplazada a Lugo, con la Escuadra Arlequinada al frente Juan Acha

Gonza Fernández estaba muy feliz al final del partido, después de que el equipo celebrase con los aficionados desplazados a Lugo la victoria in extremis, la cuarta seguida. “Con este ambiente en cada campo al que vamos parece que jugamos en casa. Lo notamos mucho, en los últimos minutos más si cabe. Parece que nos dan esa fuerza para ir a buscar la victoria como pasó hoy”.

A la hora de analizar el partido, el entrenador del Arosa expuso que “sabíamos a donde veníamos, ellos con balón son equipo con capacidad para someterte, se sienten cómodos”. Gonza considera que “en la primera parte tuvimos opciones claras para el 0-2 y encarrilar el partido, pero no tuvimos esa fortuna, y en la segunda parte creo que dimos un paso adelante, fuimos valientes y la gente que entró desde el banquillo nos ayudó mucho”. “Creo que estuvimos muy bien, me voy contento con el trabajo defensivo. Tenemos que mejorar en los últimos metros a la hora de finalizar las transiciones, aunque creo que tuvimos el premio en la última jugada que fue muy buena, con la implicación de Iñaki para recuperar ese balón, el centro de Torrado y el gol de Álex de mucha calidad”.

El Arosa se afianza en la segunda plaza, con más de un partido de ventaja sobre la tercera y diez puntos de diferencia sobre el quinto clasificado. “Aún queda mucho. Estamos en una buena dinámica, en un buen momento de forma y confianza, recuperando jugadores, y eso nos está dando mucho. Hay que seguir y pensar ya en el próximo partido contra el Alondras en casa”.

El Arosa prolonga en Lugo su racha triunfal con otro gol en la prolongación Más información

Afición resiliente

La afición del Arosa volvió a hacerse notar a domicilio. El autobús fletado por el club se llenó para viajar a Lugo, con los integrantes de la Peña Escuadra Arlequinada muy activos y predispuestos a generar ambiente en A Cheda, donde los seguidores del Arosa fueron mayoría. Animaron desde el principio, siguiendo el partido a pie de banda, y no dejaron de creer y empujar en la segunda parte, hasta que llegó el gol de la victoria, la cuarta consecutiva del Arosa, que vuelve a ir hacia arriba y a dotar de confianza e ilusión a sus seguidores.

El equipo de Gonza Fernández atraviesa por su mejor momento de la temporada, mejora sus números de inicio de la primera vuelta y devuelve la ilusión al arosismo. Tras la victoria, la hinchada arlequinada almorzó en Lugo antes de emprender el viaje de vuelta y pensar ya en el siguiente partido en casa contra el Alondras.