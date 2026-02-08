El Arosa prorroga en Lugo su racha triunfal con otro gol en la prolongación

Remeseiro celebra el gran gol de falta que marcó en Lugo Lucía Chazo - Arosa SC

Un gol de Álex Rey en el minuto 93 desató la euforia arlequinada en el campo de A Cheda, donde el Arosa se impuso 1-2 al filial del Lugo para sumar su cuarta victoria consecutiva. Es la tercera a domicilio con un gol en el tiempo de aumento. Esta vez no fue Seijo, como en A Illa y A Grela, sino Álex Rey, que fue uno de los futbolistas que entró en la segunda parte, demostrando el potencial ofensivo y el fondo de armario que maneja el técnico Gonza Fernández.

El Arosa alarga su dinámica positiva, que además coincide con los pinchazos de Somozas, que perdió, y Vilalbés, que empató en casa con el Viveiro, por lo que los vilagarcianos se afianzan en la segunda plaza y se sitúan a sólo tres puntos del líder Compostela, que no pudo jugar el sábado en Cambados por la lluvia. El Arosa está aprovechando su inercia triunfal, presionando al líder y recuperando la ilusión en su afición, que le animó en Lugo desde el principio y volvió a llevarse una alegría a última hora.

Seijo repitió como titular, esta vez junto a Palmás en ataque Lucía Chazo - Arosa SC

Gonza armó una defensa con dos centrales zurdos, puesto que Pacheco fue baja por motivo de un viaje laboral. La otra novedad en el once fue la dupla ofensiva formada por Seijo y Palmás, relegando al banquillo a Rivera. El partido empezó de la mejor forma posible para los visitantes sobre el sintético de A Cheda. En una falta en la frontal castigada con amarilla a Tomás Balcedo, Marcos Remeseiro logró el 0-1 al conectar un gran lanzamiento directo con el que salvó la barrera y introdujo el balón cerca del poste, impidiendo al meta Mateo Suárez llegar en su estirada. El coruñés marcó de esta forma su segundo gol en liga, demostrando que a balón parado es un futbolista diferencial en la categoría.

El Lugo B reaccionó y pasó a dominar. A los trece minutos el meta arlequinado Chema tuvo que intervenir con una muy buena estirada a remate de Mateo, en un balón que desvió por encima del larguero. Poco a poco el juego se fue equilibrando, por lo que el Arosa no sólo mantenía la ventaja, sino también cierto control del juego, cuya batalla se libraba en el centro del campo.

Superada la media hora el Arosa estuvo cerca de marcar de nuevo en un remate desde fuera del área que enganchó Torrado y el balón se perdió pegado al poste. De lo que pudo ser el 0-2 se pasó al 1-1 sólo unos dos minutos después. El filial, que demostró su capacidad para manejar con criterio el balón, giró el juego de izquierda a derecha, por donde profundizó Dacal para poner el pase que envió al fondo de la red Mateo Dean lejos del alcance del portero Chema.

Yoel Crespo trata de marcharse de un jugador local durante el partido disputado en A Cheda Lucía Chazo - Arosa SC

El 1-1 no pareció afectar a los visitantes, que tuvieron otra buena ocasión para marcar en el 41. En un exceso de confianza de Tomás en la salida de balón. Lombao interceptó su pase, desbordó a un defensa y entrando en área armó un disparo fuerte y centrado que se perdió cerca del larguero. También el Lugo B estuvo cerca del 2-1 en el 44. En una acción en la que el delantero Ibe le ganó el cuerpo a cuerpo a Luis Castro y puso un centro que cabeceó Antón, picado y cruzado, pero Chema realizó una gran estirada y envió a córner.

En el descanso Gonza Fernández ya movió ficha, Entró Iñaki por Yoel Crespo. El Lugo B mantuvo un ritmo alto en la reanudación, que se inició con un centro de Dacal desde la derecha y remate de cabeza de Dean que envió fuera. El equipo local parecía tener más protagonismo, al menos en cuanto a la iniciativa, ante un Arosa al que le costaba llegar debido a su imprecisión en los pases.

El portero Chema estuvo muy seguro y realizó intervenciones de mérito Lucía Chazo - Arosa SC

Rebasada la hora de juego, reapareció en los visitantes Martín Diz cuatro meses después. Entrando por Seijo, pasando Iñaki a ocupar posiciones por dentro. La presión del filial siguió siendo muy buena, pero el Arosa daba la sensación de que podía llegar al gol en cualquier acción sin necesidad de exponer tanto como los locales. Gonza siguió agitando el árbol. Moviendo un banquillo cargado de alternativas de calidad. Tras Iñaki y Martín Diz, el tercer jugador de refresco en entrar fue Álex Rey. El Lugo B siguió profundizando por la derecha, donde más problemas estaba teniendo el Arosa en defensa. El disparo de Dacal entrando desde atrás en carrera salió desviado.

Torrado volvió a ser decisivo en los útimos minutos al asistir en el gol del triunfo Lucía Chazo - Arosa SC

El partido entró en los últimos minutos con todo abierto. Javi Rey y Rivera completaron el póker de cambios de los visitantes. Y ya en el tiempo de aumento llegó el 1-2. Tras una recuperación de Iñaki, que permitió a Torrado poner un centro desde la derecha. Lo controló en el segundo palo Álex Rey antes de definir con tranquilidad y precisión. Fue en el 93 y desató la alegría en jugadores, técnicos y aficionados.

Se repitió la historia por tercera vez consecutiva a domicilio. El Arosa sigue golpeando al final, como lo hacen los equipos grandes, y sumando puntos que le vuelven a meter de lleno en la lucha mano a mano con el Compostela por el liderato y el ascenso directo.

Ficha técnica: Lugo B: Mateo Suárez; Noah (Marcos, min. 51), Hugo Díaz, Tomás Balcedo, Mateo Dean; Hugo García; Sergio Dacal (Manu Buide, min. 86), Samu Vázquez (Keko Blas, min. 73), Mateo Muñoz (Emmanouil, min. 86), Antón Núñez (Pascu, min. 73); Ibe.

Arosa: Chema; Torrado, Edgar, Samu, Luis Castro; Lombao (Álex Rey, min. 70), Manu Fernández, Remeseiro (Javi Rey, min. 80), Yoel Crespo (Iñaki, min. 46); Seijo (Martín Diz, min. 61), Gabri Palmás (Rivera, min. 80).

Goles: 0-1 Remeseiro (min. 4); 1-1 Mateo Dean (min. 36); 1-2 Álex Rey (min. 93).

Árbitro: Ferrol Nuñiz. Expulsó al segundo entrenador visitante en el 90. Amarilla a Balcedo, Samu y Mateo Dean por los locales, y a Rivera, Yoel, Edgar e Iñaki por el Arosa.