El Arosa viaja a Lugo a por su cuarta victoria consecutiva

Arosa y Lugo B empataron en A Lomba en la tercera jornada de liga después de que los locales gozasen de una ventaja de dos goles Mónica Ferreirós

El Arosa se desplaza este domingo por la mañana a Lugo para medirse al Polvorín a las 12.30 horas en el campo de A Cheda. El equipo de Gonza Fernández busca prolongar su gran momento de resultados con una cuarta victoria seguida. El regreso a la convocatoria de Iñaki es la gran novedad, mientras se cae Concheiro por sanción. Repite Martín Diz, queda cada vez está más cerca de regresar al campo.

Todavía no está disponible Tomás Susavila, el último fichaje, ya que sale de lesión y está recuperando ritmo físico. "Es un jugador con mucha energía, que gana duelos y aporta defensivamente", apunta Gonza Fernández del refuerzo argentino, destacando también su capacidad para incorporarse en ataque, "tiene ida y vuelta y puede adapatarse al lateral derecho, al izquierdo e incluso a la posición de central".

El Lugo B es octavo con 28 puntos y no sabe lo que es ganar en el año 2026, con tres empates y la derrota la pasada semana en Arteixo, donde fue expulsado su máximo goleador Aday Alcalde (10 tantos), baja ante los arlequinados. "Es un equipo con un nivel individual muy bueno para la categoría", apunta el entrenador del Arosa sobre el filial. "Joven y con energía. Con balón te someten a situaciones complejas a la hora de defender, por lo que tenemos que estar muy concentrados y saber a donde queremos llevar nosotros el balón para hacerles daño".

El campo de A Cheda es sintético y bastante ancho. Gonza cree que la meteorología puede condicionar el juego en caso de lluvia, aunque la previsión no apunta en ese sentido. "Si está un día normal, es un campo donde se puede circular rápido la pelota". La temporada pasada, hace prácticamente un año, los arlequinados se impusieron en el mismo escenario, con remontada (2-3) en el estreno en el banquillo de David López "Perú". Repetirlo no parece descabellado porque el Arosa está con mucha confianza después de encadenar por primera vez tres victorias seguidas. "Estamos en un momento que queremos aprovechar, todos los equipos tienen altibajos, hay que saber salir de los malos y aprovechar los buenos".

En el último duelo ante el Gran Peña el Arosa no encajó ni apenas concedió. Es la línea que quiere afianzar para ser más fiable, dado todo su amplio potencial ofensivo. Solo en 3 de los 19 partidos disputados hasta la fecha se quedó sin marcar. Gonza cree que no encajar es importante, pero también lo es matar los partidos y manejar los finales de los mismos como hizo su equipo en A Lomba el pasado domingo.

Acerca de la renovada energía que están aportando jugadores jóvenes como Seijo, Yoel o Manu Fernández, el entrenador está satisfecho, aunque sabe que aún tienen que seguir mejorando, sobre todo en cuanto a regularidad. "Estoy contento con ellos, pero también con todos porque está sumando y aportando todo el equipo".

El buen momento de resultados del Arosa ha encendido más si cabe a sus afición, con la Escuadra Arlequinada tirando del carro. Se ha llenado el autobús fletado por la directiva para desplazarse a Lugo. “Llevan todo el año apoyándonos, con ellos somos muchísimo más fuertes, tanto en casa como fuera”, reconoce Gonza. “Los jugadores se sienten arropados y eso se nota a la hora de competir, Hay que agradecer que la gente se desplace y trataremos de hacerlo lo mejor posible para que se sientan orgullosos”